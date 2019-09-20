На Техас обрушився тропічний шторм Імельда, є загиблі



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Поліцейські та пожежники евакуювали мешканців підтоплених будинків

Надзвичайний стан було оголошено у 13 округах через тропічний шторм Імельда, що накрив Техас

Губернатор американського штату Техас Грег Ебботт оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації (НС) через тропічний шторм Імельда.

Про це він повідомив у себе в Twitter.

«Надзвичайний стан було оголошено у 13 округах через тропічний шторм Імельда, що накрив Техас», - написав він.

Як зазначається, це дасть можливість округам штату вчасно використовувати місцеві ресурси для ліквідації наслідків повені.

За інформацією ABC News, через ураган Імельда загинуло двоє людей.

Поліцейські та пожежники евакуювали мешканців підтоплених будинків.

Через негоду було скасовано або затримано понад 900 авіарейсів.