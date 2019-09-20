На Техас обрушився тропічний шторм Імельда, є загиблі
Надзвичайний стан було оголошено у 13 округах через тропічний шторм Імельда, що накрив Техас
Губернатор американського штату Техас Грег Ебботт оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації (НС) через тропічний шторм Імельда.
Про це він повідомив у себе в Twitter.
«Надзвичайний стан було оголошено у 13 округах через тропічний шторм Імельда, що накрив Техас», - написав він.
Як зазначається, це дасть можливість округам штату вчасно використовувати місцеві ресурси для ліквідації наслідків повені.
A few Harris County residents were stranded on Homestead Rd. and Normandy. Thankfully, our team was able to rescue them. #HouNews #HouWX #Imelda pic.twitter.com/vkATqOErte— HCSOTexas (@HCSOTexas) 19 сентября 2019 г.
За інформацією ABC News, через ураган Імельда загинуло двоє людей.
Поліцейські та пожежники евакуювали мешканців підтоплених будинків.
Через негоду було скасовано або затримано понад 900 авіарейсів.