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    На Техас обрушився тропічний шторм Імельда, є загиблі

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    Поліцейські та пожежники евакуювали мешканців підтоплених будинків - На Техас обрушився тропічний шторм Імельда, є загиблі
    Поліцейські та пожежники евакуювали мешканців підтоплених будинків

    Надзвичайний стан було оголошено у 13 округах через тропічний шторм Імельда, що накрив Техас

    Губернатор американського штату Техас Грег Ебботт оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації (НС) через тропічний шторм Імельда.

    Про це він повідомив у себе в Twitter.

    «Надзвичайний стан було оголошено у 13 округах через тропічний шторм Імельда, що накрив Техас», - написав він.

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    Як зазначається, це дасть можливість округам штату вчасно використовувати місцеві ресурси для ліквідації наслідків повені.

    За інформацією ABC News, через ураган Імельда загинуло двоє людей.

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    На Техас обрушився тропічний шторм Імельда, є загиблі
    На Техас обрушився тропічний шторм Імельда, є загиблі
    На Техас обрушився тропічний шторм Імельда, є загиблі

    Поліцейські та пожежники евакуювали мешканців підтоплених будинків.

    Через негоду було скасовано або затримано понад 900 авіарейсів.

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