На Техас обрушився тропічний шторм Імельда, є загиблі

Надзвичайний стан було оголошено у 13 округах через тропічний шторм Імельда, що накрив Техас

Губернатор американського штату Техас Грег Ебботт оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації (НС) через тропічний шторм Імельда.

Про це він повідомив у себе в Twitter.

«Надзвичайний стан було оголошено у 13 округах через тропічний шторм Імельда, що накрив Техас», - написав він.

Як зазначається, це дасть можливість округам штату вчасно використовувати місцеві ресурси для ліквідації наслідків повені.

A few Harris County residents were stranded on Homestead Rd. and Normandy. Thankfully, our team was able to rescue them. #HouNews #HouWX #Imelda pic.twitter.com/vkATqOErte