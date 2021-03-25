Європарламент прискорить процедуру запровадження паспортів вакцинації

Євродепутати підтримали використання термінової процедури, яка дозволяє більш оперативно розглядати пропозиції Єврокомісії

Депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо плану Європейської комісії про створення єдиного документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

Відповідна заява розміщена на сайті Європарламенту, повідомляє «Європейська правда».

«Щоб полегшити його ухвалення до літа, депутати Європарламенту вирішили прискорити затвердження зеленого цифрового сертифіката, що дозволить забезпечити безпечне і вільне пересування під час пандемії», – йдеться в заяві.

Депутати підтримали використання термінової процедури, яка дозволяє більш оперативно розглядати пропозиції Комісії в парламенті. За рішення проголосували 468 євродепутатів, 203 були проти і 16 утрималися.

Під час пленарних дебатів у середу переважна більшість депутатів Європарламенту підтримали швидке створення цифрового сертифіката.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, він може включати інформацію про те, чи був мандрівник вакцинований проти Covid-19, результати тесту і інформацію про одужання від інфекції.

На наступному пленарному засіданні в кінці квітня Європарламент планує затвердити свій мандат на переговори з Радою ЄС.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Нагадаємо, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.

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