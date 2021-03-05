ВООЗ не рекомендує Євросоюзу запроваджувати паспорти вакцинації

Заявленої на літо появи Covid-паспортів все ж «навряд чи уникнути»

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має суттєві заперечення щодо плану Єврокомісії із запровадження «цифрових зелених паспортів вакцинації».

Про це повідомляє DW із посиланням на заяву директора регіонального європейського бюро ВООЗ Ганса Клюге.

Наразі немає певних даних про те, скільки тримається імунітет, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Зважаючи на це, ВООЗ ставиться критично до намірів із запровадження паспортів вакцинації.

«Ми розуміємо, що уряди стикаються з політичною реальністю. Однак ВООЗ цього не рекомендує», – наголосив бельгійський медик і додав, що заявленої на літо появи таких паспортів «навряд чи уникнути».

Як відомо, 17 березня Єврокомісія має оприлюднити законопроєкт про «цифровий зелений паспорт», у якому міститимуться дані про вакцинацію, негативні тести на коронавірус.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

До слова, прем’єр України Денис Шмигаль розповів, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації.

Також глава МОЗ Степанов обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7.