Стало відомо, коли зʼявиться єдиний європейський документ про вакцинацію

«Ковідний» паспорт запровадять у червні, але він не буде обов'язковим

Єдиний для всіх країни Європейського союзу документ, що міститиме інформацію про вакцинацію від Covid-19, стане доступним з 15 червня. Про це заявив єврокомісар з вакцинації Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу LCI.

Як зазначив Бретон, сертифікат можна завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.

«Він не буде обов'язковим, але авіакомпанії можуть вимагати», – сказав Бретон.

За його словами, документ з QR-кодом буде містити прізвище власника, дату народження, номер паспорта, а також відомості про те, чи він пройшов вакцинацію і яким препаратом, а також хворів він чи ні.

Цей сертифікат буде погоджено між державами-членами; європейські громадяни, які захочуть його отримати, повинні будуть запросити його у своїй країні. Його мета – «відновити рух, знайти нормальне життя» і «здатність рухатися без ризику для себе або інших», – сказав Бретон.

Наприкінці лютого лідери країн Європейського союзу домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинації. Вони будуть введені протягом трьох місяців. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про готовність надавати пільги для вакцинованих від коронавірусу людей, але не відразу.

До слова, у четвер, 25 березня, депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо плану Європейської комісії про створення єдиного документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.