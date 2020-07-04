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    У світі

    В Індії бізнесмен ходить в золотій масці для захисту від коронавірусу (фото)

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    <p>Позолочена маска обійшлася підприємцю в $4 тисячі</p> - В Індії бізнесмен ходить в золотій масці для захисту від коронавірусу (фото)

    Позолочена маска обійшлася підприємцю в $4 тисячі

    Фото: afp.com

    Коли бізнесмен виходить на вулицю, люди просять його зробити селфі

    Власник компанії з виробництва промислових навісів 49-річний Шанкар Курхаде з західноіндійського міста Пуна ходить по вулицях у масці з золотим покриттям.

    Про це в суботу, 4 липня, повідомило інформагентство France Press.

    Курхаде уточнив, що раніше побачив в ЗМІ повідомлення про людину, що носить маску зі срібла. Після цього він заплатив близько $4 тис. за золоту маску, яку йому зробили на замовлення місцеві ювеліри.

    Покриття з золота важило 60 грамів і майстрам знадобилося вісім днів, щоб виготовити маску.

    «Це тонка маска з крихітними порами, яка допомагає мені дихати. Я не впевнений, чи буде це ефективно захистити мене від коронавірусної інфекції, але я приймаю інші запобіжні заходи», - сказав він.

    За словами Курхаде, коли він виходить на вулицю, люди просять його зробити селфі.

    «Вони вражені, коли бачать, що я ношу золоту маску на ринках», - пояснив він.

    Як відомо, в Індії в суботу, 4 липня, зафіксована найбільша кількість захворювань на коронавірус протягом одного дня.

    До слова, відомий американський актор закликав усіх «не бути бовдурами» і носити маски.

    Коронавірус в Україні
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      25295
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      21155
    • Померли
      1227

    Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб

    здоров'я медицина селфі Індія карантин коронавірус
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