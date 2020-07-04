В Індії бізнесмен ходить в золотій масці для захисту від коронавірусу (фото)



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Позолочена маска обійшлася підприємцю в $4 тисячі Фото: afp.com

Коли бізнесмен виходить на вулицю, люди просять його зробити селфі

Власник компанії з виробництва промислових навісів 49-річний Шанкар Курхаде з західноіндійського міста Пуна ходить по вулицях у масці з золотим покриттям.

Про це в суботу, 4 липня, повідомило інформагентство France Press.

Курхаде уточнив, що раніше побачив в ЗМІ повідомлення про людину, що носить маску зі срібла. Після цього він заплатив близько $4 тис. за золоту маску, яку йому зробили на замовлення місцеві ювеліри.

Покриття з золота важило 60 грамів і майстрам знадобилося вісім днів, щоб виготовити маску.

«Це тонка маска з крихітними порами, яка допомагає мені дихати. Я не впевнений, чи буде це ефективно захистити мене від коронавірусної інфекції, але я приймаю інші запобіжні заходи», - сказав він.

За словами Курхаде, коли він виходить на вулицю, люди просять його зробити селфі.

«Вони вражені, коли бачать, що я ношу золоту маску на ринках», - пояснив він.

Як відомо, в Індії в суботу, 4 липня, зафіксована найбільша кількість захворювань на коронавірус протягом одного дня.

До слова, відомий американський актор закликав усіх «не бути бовдурами» і носити маски.

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Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб