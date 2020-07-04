Антирекорд в Індії: понад 22 тисячі хворих на коронавірус за добу
Індія посідає четверте місце в світі за кількістю підтверджених випадків Covid-19
За добу від Covid-19 в Індії померли 442 людини
В Індії в суботу, 4 липня, зафіксована найбільша кількість захворювань на коронавірус протягом одного дня.
Про це повідомило інформагентство Reuters.
Всього зареєстровано більш як 22 000 нових випадків зараження і 442 випадки смерті від коронавірусної хвороби.
Західний штат Махараштра, в якому розташована густонаселена фінансова столиця країни Мумбаї, має найвищий в країні загальний показник.
В суботу там зареєстровано 6 364 нові випадки зараження вірусом і 198 випадків смерті від Covid-19.
За даними міністерства охорони здоров'я, Індія посідає четверте місце в світі за кількістю підтверджених випадків Covid-19, перевищивши в суботу 640 тис.
У південному штаті Тамілнад, другому найбільш постраждалому регіоні, загальне число випадків захворювання перевищило 100 тис.
Нагадаємо, в Індії відкрили одну з найбільших у світі «коронавірусних» лікарень.
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Всього47677
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Хворіють25295
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Одужали21155
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Померли1227
Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб.