Антирекорд в Індії: понад 22 тисячі хворих на коронавірус за добу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Індія посідає четверте місце в світі за кількістю підтверджених випадків Covid-19

За добу від Covid-19 в Індії померли 442 людини

В Індії в суботу, 4 липня, зафіксована найбільша кількість захворювань на коронавірус протягом одного дня.

Про це повідомило інформагентство Reuters.

Всього зареєстровано більш як 22 000 нових випадків зараження і 442 випадки смерті від коронавірусної хвороби.

Західний штат Махараштра, в якому розташована густонаселена фінансова столиця країни Мумбаї, має найвищий в країні загальний показник.

В суботу там зареєстровано 6 364 нові випадки зараження вірусом і 198 випадків смерті від Covid-19.

За даними міністерства охорони здоров'я, Індія посідає четверте місце в світі за кількістю підтверджених випадків Covid-19, перевищивши в суботу 640 тис.

У південному штаті Тамілнад, другому найбільш постраждалому регіоні, загальне число випадків захворювання перевищило 100 тис.

Нагадаємо, в Індії відкрили одну з найбільших у світі «коронавірусних» лікарень.

Коронавірус в Україні

Всього 47677

Хворіють 25295

Одужали 21155

Померли 1227

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб.