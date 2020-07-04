  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Антирекорд в Індії: понад 22 тисячі хворих на коронавірус за добу

    • Розсилка
    <p>Індія посідає четверте місце в світі за кількістю підтверджених випадків Covid-19</p> - Антирекорд в Індії: понад 22 тисячі хворих на коронавірус за добу

    Індія посідає четверте місце в світі за кількістю підтверджених випадків Covid-19

    За добу від Covid-19 в Індії померли 442 людини

    В Індії в суботу, 4 липня, зафіксована найбільша кількість захворювань на коронавірус протягом одного дня.

    Про це повідомило інформагентство Reuters.

    Всього зареєстровано більш як 22 000 нових випадків зараження і 442 випадки смерті від коронавірусної хвороби.

    Західний штат Махараштра, в якому розташована густонаселена фінансова столиця країни Мумбаї, має найвищий в країні загальний показник.

    В суботу там зареєстровано 6 364 нові випадки зараження вірусом і 198 випадків смерті від Covid-19.

    За даними міністерства охорони здоров'я, Індія посідає четверте місце в світі за кількістю підтверджених випадків Covid-19, перевищивши в суботу 640 тис.

    У південному штаті Тамілнад, другому найбільш постраждалому регіоні, загальне число випадків захворювання перевищило 100 тис.

    Нагадаємо, в Індії відкрили одну з найбільших у світі «коронавірусних» лікарень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      47677
    • Хворіють
      25295
    • Одужали
      21155
    • Померли
      1227

    Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб.

    здоров'я смерть Індія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ