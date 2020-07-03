Відомий американський актор закликав усіх «не бути бовдурами» і носити маски



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Том Хенкс і його дружина перехворіли коронавірусом у березні цього року

Є тільки три речі, які ми можемо зробити, щоб дожити до завтрашнього дня: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і мити руки - Том Хенкс

Відомий американський актор Том Хенкс, який перехворів в березні коронавірусом, закликав усіх носити захисні маски. Про це він заявив під час пресконференції, присвяченій виходу фільму «Грейхаунд».

За словами актора, він щиро не розуміє, чому людям так складно дотримуватися простих правил захисту від коронавіруса.

«Є тільки три речі, які ми можемо зробити, щоб дожити до завтрашнього дня: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і мити руки. Це прості, нескладні речі, і якщо ви не здатні їх дотримуватися, то вам повинно бути соромно. Не будьте бовдурами, дотримуйтеся програми, допомагайте. Все дуже просто. Якщо ви ведете машину, ви не перевищуєте швидкість, використовуєте поворотники і уникаєте зіткнень з пішоходами. Господи, все ж так просто!» - заявив Хенкс.

Подібну думку висловила зірка «Друзів» Дженніфер Еністон. Вона виклала фото в масці і закликала всіх носити їх, щоб захистити себе і оточуючих від коронавіруса.

Нагадаємо, Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон повідомили про те, що заразилися коронавірусом 12 березня. У той момент вони знаходилися в Австралії на зйомках байопіку про Елвіса Преслі. Зараз подружжя вже здорове. Після прибуття додому в Лос-Анджелес вони здали кров як донори для розробки вакцини від коронавіруса.

США знаходяться на першому місці в світі за кількістю заражених і померлих від коронавіруса. В країні інфіковано понад 2,6 мільйона людей. Жертвами Covid-19 стали понад 128 тисяч осіб. За останню добу в Штатах зареєстрували рекордний приріст тих, що заразився коронавірусом: майже 50 тисяч людей.

До відома, станом на ранок 3 липня в світі зафіксовано 6 140 827 випадків одужання після коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer. Всього з початку пандемії у світі зареєстровано 10 985 656 випадків хвороби і 524 088 летальних випадків.