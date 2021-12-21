В Індії мавпи через помсту винищили собак у селищі

Зграя собак загризла дитинча мавп і за це поплатилася

Розлючені тварини вбили 250 псів і також нападали на людей

В Індії в селах Маджалгаон та Лавел мавпи через помсту вбили близько 250 собак та почали нападати на людей. Причиною стало те, що зграя тварин до смерті загризла дитинча мавпи. Про це пише видання The Mirror.

Відомо, що примати оточували собак, затягували їх на дахи та дерева і скидали з висоти. Для багатьох чотирилапих травми, отримані внаслідок падіння, виявилися смертельними.

Місцеві жителі намагалися врятувати їх від мавп і при цьому зазнали травм.

У Лавелі примати практично винищили популяцію собак та перемкнули свою увагу на дітей. Так, вони схопили на вулиці восьмирічного школяра, якого люди змогли відбити, закидавши тварин камінням.

І діти, і дорослі змушені були рятуватися втечею від мавп, повідомляє Daily Mail. Собаки, що залишилися живими, намагалися захистити господарів.

Нагадаємо, раніше японські вчені успішно протестували на мавпах вакцину від ВІЛ.

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