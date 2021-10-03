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    Сексуальні розваги мавп. Вчені описали революційне відкриття

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    Вчені зазначали, що під час акту самець відчував насолоду - Сексуальні розваги мавп. Вчені описали революційне відкриття
    Вчені зазначали, що під час акту самець відчував насолоду
    Фото зі скріна відео

    Зазвичай шимпанзе використовували в якості секс-іграшок тільки природні об'єкти

    Приматологи Кім ван Дейк і Меттью Макленнан описали, як мавпа використовує пляшку для мастурбації. Вони зняли на камеру, як шимпанзе мастурбував пластиковою пляшкою, йдеться у статті.

    Вчені вважають, що це перший випадок використання мавпою об'єкта штучного походження в якості секс-іграшки.

    Так, у 2018 році в лісі Уганди дослідники помітили, як самець шимпанзе по кличці Араалі взяв в руки викинуту пластикову пляшку і почав «проштовхувати» пеніс в шийку. Вчені зняли мастурбацію мавпи на камеру і опублікували відео на ютубі.

    Вчені зазначали у статті, що під час акту самець відчував насолоду. «Це було видно по його відкритому роту. У якийсь момент геніталії шимпанзе випали з пляшки, але він тут же засунув їх назад», йдеться у статті.

    Дослідники відзначають, що мавпи зазвичай мастурбують через стрес або неможливість з'єднатися з самкою. Але для цього вони завжди використовували природні об'єкти (наприклад, фрукти або гладкі камені), а не речі, створені людиною.

    На думку вчених, факт мастурбації мавпи пляшкою свідчить, що середовище тварин все більше засмічується, тому мавпи включають сміття в свою життєдіяльність.

    Раніше повідомляли, німецькі вчені відкрили новий вид древніх людиноподібних мавп, що жили 11,6 мільйона років тому на території сучасної Європи. Його назвали Danuvius guggenmosi.

    Також вчені з Віденського університету прийшли до висновку, що собаки вміють визначати, чи обманює їх людина.

    Теги: речі природа
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    Сексуальні розваги мавп. Вчені описали революційне відкриття