Японські вчені успішно протестували на мавпах вакцину від ВІЛ

За інформацію дослідників, препарат успішно вбив вірус ВІЛ у мавп

Науковці планують розпочати дослідження вакцини на людях

Група японських дослідників із Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування успішно протестувала вакцину від ВІЛ власної розробки. Препарат успішно вбив вірус у мавпи, пише NHK.

Експерти ввели оброблений ВІЛ мавпам, які напередодні отримали щеплення новим препаратом. Спочатку вірус інфікував організм, проте невдовзі почав вмирати.

Вчені планують розпочати дослідження препарату на людях через п'ять років.

Як відомо, станом на літо 2021 року ВІЛ вже забрав понад 33 мільйони життів. За даними ВООЗ, наприкінці 2019 року у світі налічувалося 38 мільйонів людей, які живуть із ВІЛ.

Раніше у Центрі громадського здоров’я МОЗ України наголошували, що ВІЛ-інфекцію можна ефективно лікувати.

«В Україні антиретровірусні препарати доступні для кожної людини з ВІЛ та надаються безкоштовно. Антиретровірусна терапія пригнічує розмноження ВІЛ в організмі, допомогає відновити функції імунної системи, а отже, продовжує та підвищує якість життя ВІЛ-інфікованих людей», – казали у Центрі.

До слова, Росія зобов'яже заробітчан подавати довідку про відсутність ВІЛ-інфекції.

Головний санлікар України Ігор Кузін заявляв, що пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ.

Раніше у МОЗ запевнили, що у ВІЛ-позитивних людей, які отримують антиретровірусну терапію, вірус у крові не виявляється.