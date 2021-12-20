У полі на Київщині застряг автомобіль волонтерів із десятками собак (фото)

Завдяки рятувальникам чотирилапі змогли продовжити свій шлях до притулку

19 грудня на околиці села Кулябівка Яготинської територіальної громади в полі застряг автомобіль волонтерів, що перевозив собак. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 19:05.

На місце події було направлено черговий караул 28 Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.

Рятувальники встановили, що автомобіль Mercedes волонтерської громадської організації «Урса» потребує буксирування. В салоні знадилося близько 30 собак. Тварин везли до притулку.

За допомогою фахівців ДСНС і буксира вального тросу менше ніж за годину чотирилапі змогли продовжити свій шлях.

До слова, нещодавно до прокуратури надійшла письмова колективна заява про те, що у селі Кухарі Вишгородського району виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку.