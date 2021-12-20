У полі на Київщині застряг автомобіль волонтерів із десятками собак (фото)
Рятувальники відбуксирували автомобіль волонтерської організації
Завдяки рятувальникам чотирилапі змогли продовжити свій шлях до притулку
19 грудня на околиці села Кулябівка Яготинської територіальної громади в полі застряг автомобіль волонтерів, що перевозив собак. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 19:05.
На місце події було направлено черговий караул 28 Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.
Рятувальники встановили, що автомобіль Mercedes волонтерської громадської організації «Урса» потребує буксирування. В салоні знадилося близько 30 собак. Тварин везли до притулку.
За допомогою фахівців ДСНС і буксира вального тросу менше ніж за годину чотирилапі змогли продовжити свій шлях.
До слова, нещодавно до прокуратури надійшла письмова колективна заява про те, що у селі Кухарі Вишгородського району виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку.