  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Індії народилася дитина з чотирма руками та ногами (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У немовляти &ndash; вісім кінцівок - В Індії народилася дитина з чотирма руками та ногами (фото, відео)
    У немовляти – вісім кінцівок
    скріншот із відео

    Місцеві мешканці вважають малюка втіленням бога Вішну

    17 січня в Індії в лікарні міста Садар народилася незвичайна дитина: у малюка виявилося вдвічі більше кінцівок. Про це пише Daily Star.

    Повідомляється, що до місцевої клініки сходяться охочі побачити немовля, бо вважають дитину втіленням багаторукого божества Вішну.

    Фахівці вважають, що аномалія пов'язана з ускладненнями, які могли б виникнути під час вагітності. Окрім зайвих кінцівок, у новонародженого деякі з внутрішніх органів розвинулися зовні тіла.

    До речі, стать новонародженого поки що не називається.

    Для Індії, де у багатьох регіонах відзначається високий рівень забруднення повітря, ґрунтів і води через промислові відходи, народження дітей і тварин з мутаціями не рідкість.

    Читайте також:
    Теги: Індія речі немовля повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Індії народилася дитина з чотирма руками та ногами (фото, відео)