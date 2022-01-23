В Індії народилася дитина з чотирма руками та ногами (фото, відео)

У немовляти – вісім кінцівок

Місцеві мешканці вважають малюка втіленням бога Вішну

17 січня в Індії в лікарні міста Садар народилася незвичайна дитина: у малюка виявилося вдвічі більше кінцівок. Про це пише Daily Star.

Повідомляється, що до місцевої клініки сходяться охочі побачити немовля, бо вважають дитину втіленням багаторукого божества Вішну.

Фахівці вважають, що аномалія пов'язана з ускладненнями, які могли б виникнути під час вагітності. Окрім зайвих кінцівок, у новонародженого деякі з внутрішніх органів розвинулися зовні тіла.

До речі, стать новонародженого поки що не називається.

Для Індії, де у багатьох регіонах відзначається високий рівень забруднення повітря, ґрунтів і води через промислові відходи, народження дітей і тварин з мутаціями не рідкість.

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