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    В Індії стався спалах небезпечної хвороби, вірус якої переносять комарі

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    Серед інфікованих багато дітей та молоді - В Індії стався спалах небезпечної хвороби, вірус якої переносять комарі
    Серед інфікованих багато дітей та молоді
    Фото з відкритих джерел

    Вірус Зіка поширюється в одному з індійських штатів

    В індійському штаті Уттар-Прадеш стався спалах небезпечної хвороби. У місті Канпур вже зареєстровано 89 випадків зараження вірусом Зіка, який переносять комарі. Про це повідомляє India Today.

    Перший випадок зараження вірусом Зіка також зареєстрували у місті Каннаудж. Там хворобу підтвердили у 45-річного чоловіка з села Касамау. Наразі у постраждалих від спалаху вірусу районах проводять інформаційну кампанію.

    Як зазначає видання, у більшості пацієнтів хвороба протікає безсимптомно, але серед інфікованих багато молодих людей. Наразі виявлено 19 заражених пацієнтів віком від 4 до 20 років.

    Міністр охорони здоров'я Джай Пратап Сінгх розповів про те, що владою було вжито швидкі дії для зупинки поширення вірусу Зіка. За його словами, спалах хвороби розпочався з табору авіабази Канпур Чакері. Всі люди, які контактували з першим інфікованим, заразилися вірусом Зіка.

    «Департамент охорони здоров’я перебуває в бойовій готовності та вживаються необхідні заходи щодо обмеження вірусу в ураженому регіоні», – заявив міністр.

    Вірус Зіка поширюється через комарів. Цей вірус викликається укусом комара виду Aedes aegypti. У лютому 2016 року ВООЗ визнала цю хворобу такою, що може чинити серйозний вплив на здоров'я населення і може швидко поширюватися в міжнародних масштабах.

    Нагадаємо, раніше бельгійські вчені заявили про створення вакцини проти вірусу Зіка.

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    Теги: Індія вірус Зіка хвороби населення вірус ВООЗ
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    В Індії стався спалах небезпечної хвороби, вірус якої переносять комарі