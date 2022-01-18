Екологи назвали райони з найбруднішим повітрям у Києві

У повітрі над Києвом перевищений вміст деяких шкідливих речовин

У столиці виявили підвищення формальдегіду та зниження діоксиду азоту

Стан якості повітря у Києві за період з 3 по 18 січня 2022 року не відповідає стандартам норми. Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Зазначається, що у повітрі Києва було відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом:

завислих речовин – у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі та проспекті Перемоги (район метро Святошин);

діоксиду азоту – у 4,0-4,2 раза – на площі Перемоги, вулиці Каунаській; у 3,5-3,9 раза – на Бессарабській площі, вулицях Інженера Бородіна та Семена Скляренка; у 2,5-3,5 раза – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

формальдегіду – у 2,2-2,7 раза – на проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Перемоги і Деміївській, вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), бульварі Лесі Українки; у 1,1-2,1 раза – на інших постах спостережень

До слова, у листопаді столиця була у десятці міст світу з найбруднішим повітрям.