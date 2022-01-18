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    Екологи назвали райони з найбруднішим повітрям у Києві

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    У повітрі над Києвом перевищений вміст деяких шкідливих речовин - Екологи назвали райони з найбруднішим повітрям у Києві
    У повітрі над Києвом перевищений вміст деяких шкідливих речовин
    фото: himanaliz.ua

    У столиці виявили підвищення формальдегіду та зниження діоксиду азоту

    Стан якості повітря у Києві за період з 3 по 18 січня 2022 року не відповідає стандартам норми. Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

    Зазначається, що у повітрі Києва було відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом:

    • завислих речовин – у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі та проспекті Перемоги (район метро Святошин);
    • діоксиду азоту – у 4,0-4,2 раза – на площі Перемоги, вулиці Каунаській; у 3,5-3,9 раза – на Бессарабській площі, вулицях Інженера Бородіна та Семена Скляренка; у 2,5-3,5 раза – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;
    • формальдегіду – у 2,2-2,7 раза – на проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Перемоги і Деміївській, вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), бульварі Лесі Українки; у 1,1-2,1 раза – на інших постах спостережень

    До слова, у листопаді столиця була у десятці міст світу з найбруднішим повітрям.

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    Теги: екологія Київ міст повітря столиця
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    Екологи назвали райони з найбруднішим повітрям у Києві