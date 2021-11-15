У столиці Індії відсьогодні закривають школи через брудне повітря

У Делі припинять будівельні роботи і розглядають варіант повного блокування міста

У столиці Індії, Нью-Делі, з понеділка усі школи переходять на дистанційне навчання, а також на декілька днів забороняються будівельні роботи. Усе через високий рівень забруднення, який тримається вже понад тиждень. Про це повідомляє Reuters.

З 15 листопада і щонайменше тиждень будуть закриті усі школи міста. Триватиме дистанційне навчання.

Також на чотири дні – з 14 до 17 листопада – закриваються будівельні майданчики, проводити на них будь-які роботи заборонено.

Крім того, усі державні працівники з 15 листопада працюватимуть з дому, уряд рекомендує перевести на дистанційну роботу й працівників приватних фірм. Так хочуть, зокрема, зменшити кількість авто на дорогах.

Премʼєр-міністр уряду Нью-Делі Арвінд Кеджрівал зазначив, що тривають перемовини щодо повного блокування міста, щоб зменшити забруднення повітря.

Нью-Делі вважається однією з найбільш забруднених столиць світу. Якість повітря там знизилася через викиди від транспорту, спалювання сміття, роботу вугільних електростанцій біля міста та роботу інших підприємств.

Як пише індійське видання NDTV, станом на вечір 13 листопада індекс якості повітря у Делі становив 427. Нормою вважається показник від 0 до 50. Показник від 400 вважається небезпечним, на цьому рівні у повітрі висока концентрація дрібних твердих частинок (PM2.5) – а це може викликати серцево-судинні та респіраторні захворювання, наприклад, рак легенів.

Нагадаємо, в Індії віряни купаються в отруєній річці.

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