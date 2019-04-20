В Індії потяг зійшов з рейок, 13 людей отримали поранення



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Причини аварії встановлюються

Близько 15 машин швидкої допомоги прибули на місце події, щоб доправити поранених пасажирів до лікарень

В Індії 12 вагонів поїзда «Пурва-Експрес» за маршрутом Хаура-Нью-Делі зійшли з рейок.

Як повідомляє NDTV, тринадцять осіб отримали поранення.

«Вагони поїзда, що прямував з Праяграджі у Делі, зійшли з рейок біля села Рума, приблизно у 15 кілометрах від Канпура», - йдеться у повідомленні.

Близько 15 машин швидкої допомоги прибули на місце події, щоб доправити поранених пасажирів до лікарень.

Як повідомлялося, у Чехії знову аварія на залізниці, десятки поранених. Це була не перша аварія.

4 березня у Ронов-над-Доубраву, на кордоні Пардубицького і Среднєчеського країв, зіткнулися пасажирський потяг з вантажним потягом. Шестеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, в аварії на залізниці в ПАР загинули троє людей.