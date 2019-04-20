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    У світі

    В Індії потяг зійшов з рейок, 13 людей отримали поранення

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    Причини аварії встановлюються - В Індії потяг зійшов з рейок, 13 людей отримали поранення
    Причини аварії встановлюються

    Близько 15 машин швидкої допомоги прибули на місце події, щоб доправити поранених пасажирів до лікарень

    В Індії 12 вагонів поїзда «Пурва-Експрес» за маршрутом Хаура-Нью-Делі зійшли з рейок.

    Як повідомляє NDTV, тринадцять осіб отримали поранення.

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    «Вагони поїзда, що прямував з Праяграджі у Делі, зійшли з рейок біля села Рума, приблизно у 15 кілометрах від Канпура», - йдеться у повідомленні.

    Близько 15 машин швидкої допомоги прибули на місце події, щоб доправити поранених пасажирів до лікарень.

    Як повідомлялося, у Чехії знову аварія на залізниці, десятки поранених. Це була не перша аварія.

    4 березня у Ронов-над-Доубраву, на кордоні Пардубицького і Среднєчеського країв, зіткнулися пасажирський потяг з вантажним потягом. Шестеро людей отримали поранення.

    Нагадаємо, в аварії на залізниці в ПАР загинули троє людей.

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