У Чехії знову аварія на залізниці, десятки поранених



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аварія на залізниці в Брно сталася близько восьмої ранку, 5 березня 2019 року

Рятувальникам з обох поїздів довелося евакуювати близько 250 осіб

На головному залізничному вокзалі у Брно, другого за величиною міста Чехії, вранці 5 березня зіткнулися два потяги, які опинилися на одній колії.

Внаслідок інциденту постраждали як мінімум два десятки осіб, повідомляє Radio Praha.

«За наявною інформацією, на місці близько двадцяти поранених, проте їхня кількість ще може змінитися. Всього рятувальникам з обох поїздів довелося евакуювати близько 250 осіб», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, аварія сталася близько восьмої ранку.

Вокзал частково перекритий, поїзди спрямовано запасними шляхами.

Srážka vlaků v Brně: 21 lehce a středně těžce zraněných, 200 + 50 evakuovaných, provoz na nádraží stojí. pic.twitter.com/tNEftFOo2j — Události Brno (@UdalostiBrno) 5 березня 2019 р.

За словами прес-секретаря Залізничної інспекції Мартіна Драпала, причиною аварії, найімовірніше, став людський фактор, коли машиніст одного з поїздів помилково в'їхав не на ту колію.

Це вже не перший випадок на чеській залізниці останнім часом. 4 березня у Ронов-над-Доубраву, на кордоні Пардубицького і Среднєчеського країв, зіткнулися пасажирський потяг з вантажним потягом. Шестеро людей отримали поранення.