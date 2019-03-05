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    У світі

    У Чехії знову аварія на залізниці, десятки поранених

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    аварія на залізниці в Брно&nbsp;сталася близько восьмої ранку, 5 березня 2019 року&nbsp; - У Чехії знову аварія на залізниці, десятки поранених
    аварія на залізниці в Брно сталася близько восьмої ранку, 5 березня 2019 року 

    Рятувальникам з обох поїздів довелося евакуювати близько 250 осіб

    На головному залізничному вокзалі у Брно, другого за величиною міста Чехії, вранці 5 березня зіткнулися два потяги, які опинилися на одній колії.

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    Внаслідок інциденту постраждали як мінімум два десятки осіб, повідомляє Radio Praha.

    «За наявною інформацією, на місці близько двадцяти поранених, проте їхня кількість ще може змінитися. Всього рятувальникам з обох поїздів довелося евакуювати близько 250 осіб», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, аварія сталася близько восьмої ранку.

    Вокзал частково перекритий, поїзди спрямовано запасними шляхами.

    За словами прес-секретаря Залізничної інспекції Мартіна Драпала, причиною аварії, найімовірніше, став людський фактор, коли машиніст одного з поїздів помилково в'їхав не на ту колію.

    Це вже не перший випадок на чеській залізниці останнім часом. 4 березня у Ронов-над-Доубраву, на кордоні Пардубицького і Среднєчеського країв, зіткнулися пасажирський потяг з вантажним потягом. Шестеро людей отримали поранення.

    19 лютого пасажирський поїзд між Мартініцею і Вельке Мезиржичі проїхав майже 6 кілометрів без машиніста. Поїзд з 11 пасажирами у результаті зупинився сам, ніхто не постраждав.

    22 лютого регіональний поїзд неподалік від Пльзня ледь не зіткнувся з експресом, що слідував до Мюнхена, машиністи зупинили потяги за 34 метри один від одного; у цьому випадку ніхто не постраждав. Схожий інцидент стався у Сміхові, де поїзд зупинився приблизно за 30 метрів від іншого поїзда. 23 лютого у Чеське-Будейовицях зіткнулися два маневрових локомотиви, один із машиністів отримав легкі поранення. Минулої середи вантажний поїзд зіткнувся з локомотивом у Гавлічкуве Брод.

    Чеська залізниця заявила наприкінці лютого, що посилить контроль за машиністами потягів у зв'язку з подіями на залізниці. Більшість НП пов'язані з тим, що машиністи не зупинялися на червоне світло семафора.

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