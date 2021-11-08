Наскільки ефективна Moderna проти штаму «Дельта»: оновлені дані

За даними кількох досліджень, Spikevax є найефективнішою вакциною від штаму «Дельта»

Вакцина захищає від госпіталізації та смерті на 96,1%

Вакцина від компанії Moderna виявилась ефективною проти інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Насамперед ефективність проти госпіталізації та смерті становить 96,1%. Про це пише Nature.

За даними дослідження, проведеного в Катарі з 23 березня до 7 вересня 2021 року, ефективність препарату Moderna (mRNA-1273) становить 73,1% у запобіганні інфікуванню штамом «Дельта». А ось проти важкого перебігу та смерті – 96,1%.

За даними кількох досліджень, Spikevax є найефективнішою вакциною від зараження, симптоматичного ковіду, госпіталізації, потрапляння до реанімації та смерті.

Безпеку та ефективність препарату схвалили ВООЗ, EMA та CDC. Це двовалентний препарат, який вводиться двічі з інтервалом у 28 днів.

Нагадаємо, днями Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

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