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    Наскільки ефективна Moderna проти штаму «Дельта»: оновлені дані

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    За даними кількох досліджень, Spikevax є найефективнішою вакциною від штаму &laquo;Дельта&raquo; - Наскільки ефективна Moderna проти штаму «Дельта»: оновлені дані
    За даними кількох досліджень, Spikevax є найефективнішою вакциною від штаму «Дельта»
    Фото: aa.com.tr

    Вакцина захищає від госпіталізації та смерті на 96,1%

    Вакцина від компанії Moderna виявилась ефективною проти інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Насамперед ефективність проти госпіталізації та смерті становить 96,1%. Про це пише Nature.

    За даними дослідження, проведеного в Катарі з 23 березня до 7 вересня 2021 року, ефективність препарату Moderna (mRNA-1273) становить 73,1% у запобіганні інфікуванню штамом «Дельта». А ось проти важкого перебігу та смерті – 96,1%.

    За даними кількох досліджень, Spikevax є найефективнішою вакциною від зараження, симптоматичного ковіду, госпіталізації, потрапляння до реанімації та смерті.

    Безпеку та ефективність препарату схвалили ВООЗ, EMA та CDC. Це двовалентний препарат, який вводиться двічі з інтервалом у 28 днів.

    Нагадаємо, днями Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

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    Теги: ВООЗ коронавірус
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    Наскільки ефективна Moderna проти штаму «Дельта»: оновлені дані