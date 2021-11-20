  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Індії зливи призвели до загибелі дев'ятьох людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Внаслідок обвалу стіни на півдні Індії загинуло дев&rsquo;ятеро людей - В Індії зливи призвели до загибелі дев'ятьох людей

    Внаслідок обвалу стіни на півдні Індії загинуло дев’ятеро людей

    Фото з відкритих джерел

    Чиновники пообіцяли виділити півмільйона рупій родичам загиблих від зливи в Індії

    Внаслідок обвалу стіни спричиненого зливами на півдні Індії загинуло дев’ятеро людей, ще кілька отримали травми. Про це повідомляє «Сіньхуа».

    «Щонайменше дев’ятеро людей, в тому числі четверо дітей, загинули й кілька інших отримали поранення унаслідок падіння стіни у південному індійському штаті Таміл Наду», – йдеться у повідомленні.

    Причиною трагедії стали зливи, які останні кілька днів заливають регіон.

    В уряді штату пообіцяли виділити півмільйона рупій родичам загиблих та 50 тис. рупій пораненим.

    Через зливи вже кілька днів в штаті закриті більшість шкіл.

    Нагадаємо, в Індії віряни купаються в отруєній річці.

    Читайте також:
    Теги: Індія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Індії зливи призвели до загибелі дев'ятьох людей