В Індії зливи призвели до загибелі дев'ятьох людей
Внаслідок обвалу стіни на півдні Індії загинуло дев’ятеро людей
Чиновники пообіцяли виділити півмільйона рупій родичам загиблих від зливи в Індії
Внаслідок обвалу стіни спричиненого зливами на півдні Індії загинуло дев’ятеро людей, ще кілька отримали травми. Про це повідомляє «Сіньхуа».
«Щонайменше дев’ятеро людей, в тому числі четверо дітей, загинули й кілька інших отримали поранення унаслідок падіння стіни у південному індійському штаті Таміл Наду», – йдеться у повідомленні.
Причиною трагедії стали зливи, які останні кілька днів заливають регіон.
В уряді штату пообіцяли виділити півмільйона рупій родичам загиблих та 50 тис. рупій пораненим.
Через зливи вже кілька днів в штаті закриті більшість шкіл.
Нагадаємо, в Індії віряни купаються в отруєній річці.