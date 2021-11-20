В Індії зливи призвели до загибелі дев'ятьох людей

Чиновники пообіцяли виділити півмільйона рупій родичам загиблих від зливи в Індії

Внаслідок обвалу стіни спричиненого зливами на півдні Індії загинуло дев’ятеро людей, ще кілька отримали травми. Про це повідомляє «Сіньхуа».

«Щонайменше дев’ятеро людей, в тому числі четверо дітей, загинули й кілька інших отримали поранення унаслідок падіння стіни у південному індійському штаті Таміл Наду», – йдеться у повідомленні.

Причиною трагедії стали зливи, які останні кілька днів заливають регіон.

В уряді штату пообіцяли виділити півмільйона рупій родичам загиблих та 50 тис. рупій пораненим.

Через зливи вже кілька днів в штаті закриті більшість шкіл.

Нагадаємо, в Індії віряни купаються в отруєній річці.

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