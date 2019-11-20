Моторошна безнадія. Як виглядає життя у серці вугільної промисловості Індії



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Пожежі почалися в 1916 році. Більш ніж через сторіччя вугільні шахти в Джарії, віддаленому куточку східного штату Джаркханд в Індії, продовжують викидати полум'я і хмари отруйних парів в повітря

Вугілля є важливим фактором для Індії, підтримуючи її металургійну промисловість і виробляючи більше половини електроенергії країни. У Джарії, серці вугільної промисловості Індії, від нього залежать існування півмільйона людей. Однак, за це доводиться платити.

Протягом минулого століття жителі були жертвами високих температур і токсичних газів. Ще більшу загрозу для життя тих, хто працює в шахтах, які займають понад 260 квадратних кілометрів, несуть вугільні пожежі.

Десятиліття підземного видобутку вугілля спустошили землю Джарії. Обвалення будинків і інших конструкцій через просідання грунту стає все більш поширеним явищем. Часто зустрічаються респіраторні захворювання, такі як туберкульоз, бронхіт та астма. Діти народжуються хворими, а деякі люди падають в ями і гинуть.

Державна компанії Coal India розпочала програму переселення майже 53400 сімей, які проживають в постраждалих від пожежі районах. Її планують закінчити до 2021 року. Але до 2016 року було переселено всього 4000 сімей.

За минулі роки число людей, які потребують переселення, зросла щонайменше до 130 тисяч сімей.

Життя людей в постраждалих від пожеж районах стає все складнішим. Маючи мало вільних робочих місць, багато молодих людей працюють вантажниками вугілля менш ніж за 4 долари в день або ризикують своїм життям, збираючи вугілля.