В Індії третій день поспіль рекордний добовий приріст інфікованих Covid-19



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Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в країні досягла 131 868

Ріст інфікованих в країні відбувається на тлі поновлення транспортного сполучення

Індія повідомила про 6 667 нових випадків коронавіруса за останні 24 години – найбільший одноденний сплеск захворюваності в країні на сьогоднішній день, повідомило Міністерство охорони здоров’я і сімейного благополуччя в неділю.

За той же період було зареєстровано 147 смертей, пов’язаних з Covid-19. Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків захворювання в країні досягла 131 868, а смертей – 3 867.

Уже третій день поспіль Індія повідомляє про найвищий щоденний приріст інфікованих. У п’ятницю Міністерство охорони здоров’я зареєструвало 6 568, а у суботу 6 629 нових випадків.

Як зазначає CNN, це відбувається на тлі відновлення внутрішніх авіарейсів в Індії. Уряд оголосив, що внутрішні авіакомпанії зможуть відновити послуги з наступного тижня, хоча деякі штати заявили, що пасажири, які прибувають, будуть знаходитися в обов’язковому 14-денному карантині.

Нагадаємо, понад 5 млн 401 тис. людей інфікувалися коронавірусом від початку його поширення у світі.

Так за час пандемії було виявлено 5 401 612 випадків зараження. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

На даний момент активними хворими значаться 2 817 427 громадян, серед яких 53 540 пацієнтів – у важкому стані.