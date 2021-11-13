На саміті з клімату затвердили підсумкову угоду: формулювання «пом'якшили через непрозорий процес»

На внесення змін наполягали Індія та Китай

На саміті з клімату COP26 у Глазго затвердили підсумкову угоду, в якій змінили формулювання з «відмови від вугільної енергетики» до «поетапного скорочення». За даними ВВС, Швейцарія висловила «глибоке розчарування» у зв'язку зі змінами у формулюваннях угоди в останній момент.

За їхніми словами, формулювання, яке було узгоджене щодо субсидій на вугілля та викопне паливо, було «пом'якшене в результаті непрозорого процесу».

У тексті угоди також зазначається, що обмеження глобального потепління до 1,5°C вимагатиме значного скорочення викидів, у тому числі чистого нуля до 2050 року. Угода включає заклик до поступової відмови від «неослаблених субсидій на вугільну енергетику та неефективних субсидій на викопне паливо».

Країнам пропонується «переглянути та посилити» свої цільові показники щодо скорочення викидів на 2030 рік до кінця 2022 року «з урахуванням різних національних умов».

Розвиненим країнам наполегливо рекомендується як мінімум подвоїти обсяг колективного фінансування боротьби зі зміною клімату – щоб допомогти країнам, що розвиваються, адаптуватися до зміни клімату – порівняно з рівнями 2019 року до 2025 року.

Відповідно до Паризької угоди 2015 року країни погодилися оновлювати свої плани щодо скорочення викидів кожні п'ять років.

Перший набір змін було внесено наприкінці 2020 року, але більшість із них не були представлені до цього року через пандемію Covid.

Але з урахуванням того, що викиди все ще зростають, і попередження вчених про те, що світ має лише це десятиліття, щоб різко скоротити вуглецеве забруднення, посилилися заклики до додаткових оновлень до наступного запланованого раунду звітності у 2025 році.

У новому тексті «сторонам пропонується переглянути та посилити цільові показники на 2030 рік у їх вкладах, що визначаються на національному рівні (ОНД), у міру необхідності для узгодження з цільовим температурним показником Паризької угоди до кінця 2022 року».

Нагадаємо, саміт відкрився 31 жовтня. Понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, взяли участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26).

Також Зеленський не прийшов на свій виступ на кліматичному саміті (відео). Український лідер мав виступити після американського лідера Джо Байдена та канадського прем'єра Джастіна Трюдо. Однак коли модератор сесії спецпредставник президента США з питань клімату та ексдержсекретар Джон Керрі викликав Зеленського, той не з'явився.

Крім президента України, на сесію не прийшли ще кілька учасників.

Згодом глава МЗС пояснив, чому Зеленський не з'явився на свій виступ.

До слова, Зеленський зустрівся з Байденом на полях кліматичного саміту. Також Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво.

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