Повінь в Індонезії обірвала життя щонайменше 43 людей



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Через сильні дощі у Джакарті ріки вийшли з берегів і затопили 182 квартали

Через повінь у столиці Індонезії Джакарті та прилеглих районах загинули щонайменше 43 людини. Про це повідомляє Reuters.

Через сильні дощі у Джакарті ріки вийшли з берегів і затопили 182 квартали. У деяких районах вода піднялася на 2,5 метра. В 724 районах міста відключено електрику. Загалом через негоду евакуювали 35 тис. людей.

Наразі у місцях тимчасового розміщення залишилися 5 тис. людей, інші почали повертатися у свої будинки.

Рівень води на сході та півдні Джакарти, а також у сусідніх містах Тангеранг та Бекасі в провінції Західна Ява почав зростати з ночі на 1 січня.

Повені також спричинили тимчасове закриття злітно-посадкової смуги в аеропорту Джакарти Халім, рейси перенаправлені до аеропорту Сокарно.

Раніше повідомлялося. що напередодні Різдва у Венеції рівень води піднявся на 144 сантиметри вище за норму - було затоплено багато пішохідних вулиць, людям важко було пересуватися містом, вони ходили по спеціально споруджених помостах.