В Іраку до смертної кари засудили вже сім громадян Франції



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Суд у Багдаді засудив французького громадянина до смертної кари за приєднання до ІДІЛ

Саккам був серед 12 французьких громадян, яких передали іракській владі у січні цього року силами, що підтримує США у боротьбі з ІДІЛ в Сирії

Іракський суд призначив покарання у вигляді смертної кари вже сьомому громадянину Франції після того, як його визнали винним у тому, що він був учасником терористичного угрупування «Ісламська держава».

Про це повідомляє AFP.

«Суд у Багдаді засудив французького громадянина до смертної кари в середу за приєднання до ІДІЛ, що збільшило до семи число французьких бойовиків, засуджених до смертної кари в Іраку», - йдеться у повідомленні.

Ясин Саккам був серед 12 французьких громадян, які були передані іракській владі у січні силами, що підтримуються США, у боротьбі з ІДІЛ в Сирії.

З Франції 29-річний Саккам поїхав наприкінці 2014 року, щоб воювати за ІДІЛ, розмістивши в Інтернеті свої фотографії зі зброєю та даючи коментарі багатьом засобам масової інформації про ІДІЛ.

Він став одним з найвідоміших бойовиків у Франції, правоохоронці якої домагались його арешту з 2016 року. Його затримали в Сирії у 2017 році.

Саккама засудили, попри те, що Франція цього тижня заявила про свою опозицію до смертної кари на тлі подібних рішень проти французьких громадян, які були ухвалені іракським судом.

Раніше Ірак пропонував судити іноземних прихильників IДІЛ в країні, якщо уряди їх країн походження не забиратимуть їх, за умови, що коаліція проти ІДІЛ сплатить судові витрати.

Ірак вже провів судові засідання щодо кількох сотень іноземних членів IДІЛ, а інші перебувають у в'язниці в Багдаді, чекаючи вироку суду.