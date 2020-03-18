В Ірані 103-річна жінка перемогла коронавірус всього за тиждень



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За оцінкою ВООЗ, у разі зараження коронавірусів SARS-CoV-2 гинуть до 21,9% пацієнтів старше 80 років

Довгожителька з Семнан стала другою, яка зуміла впоратися з коронавірусом

В іранському місті Семнан одужала 103-річна довгожителька, яка хворіла на коронавірус SARS-CoV-2. Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що іранка провела в лікарні близько тижня.

За твердженням глави Семнанского університету медичних наук Навіда Данайі (Navid Danayi), цього часу виявилося достатньо для повної перемоги над хворобою. Він не уточнив, як саме її лікували.

Жінка з Семнан стала другою серед довгожителів Ірану людиною, яка зуміла впоратися з коронавірусом. «У понеділок, 16 березня, вилікувався 91-річний чоловік з міста Керман. Йому вдалося перемогти хворобу всього за три дні, незважаючи на астму і підвищений тиск, які вважаються факторами ризику при коронавирусной інфекції», - йдеться у повідомленні.

За оцінкою ВООЗ, у разі зараження коронавірусів SARS-CoV-2 гинуть до 21,9% пацієнтів старше 80 років.

За останніми даними, через нову коронавірусну інфекцію загинули 8,2 тисячі осіб, виявлено 204 тисячі випадків зараження, з них 82 тисячі закінчилися одужанням пацієнтів.

Іран входить до країн, ящонайбільше постраждали від епідемії. Там виявлено 17 тисяч випадків зараження, понад 1100 людей загинули.

До відома, коронавірусна інфекція передається через дрібні краплі, що виділяються з носа або рота хворого і осідають на навколишні предмети.

ВООЗ рекомендує триматися на відстані більше метра від заражених людей, регулярно мити або знезаражувати руки і не торкатися до рота, носа і очей.

Станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус нового типу COVID-19 у світі зросла на 13 тис. 387 осіб. Також зафіксовано 737 нових летальних випадків.

У вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

Напередодні у Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу COVID-2019.