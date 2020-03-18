Розроблений у Японії препарат від грипу виявився ефективним у лікуванні коронавірусу, – The Guardian



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Препарат від грипу виявився ефективним у лікування коронавірусу

Пацієнти, яким давали «Фавіпіравір», одужували від коронавірусу протягом чотирьох днів

Речник китайського міністерства науки та технологій Чжан Сіньмінь заявив, що препарат, який Японія використовує для лікування нових штамів грипу, виявився ефективним у пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на японські ЗМІ в середу.

Зокрема, Чжан Сіньмінь сказав, що препарат «Фавіпіравір», розроблений дочірньою компанією Fujifilm, дав обнадійливі результати під час клінічних випробувань в Ухані та Шеньчжені. У дослідженні взяли участь 340 пацієнтів.

Зазначають, що пацієнти, яким давали ліки в Шеньчжені, одужували від коронавірусу протягом чотирьох днів після того, як їхні тести показали позитивний результат. Натомість, ті, які не приймали цей препарат, одужували від корона вірусу за 11 днів.

Окрім того, у 91% пацієнтів, які приймали фавіпіравір, рентген підтвердив поліпшення стану легенів.

Лікарі в Японії використовують один і той самий препарат під час клінічних досліджень на пацієнтах з коронавірусом з легкими або помірними симптомами, сподіваючись, що це допоможе запобігти розмноженню вірусу.

Проте в міністерстві охорони здоров’я Японії припустили, що у людей зі складними симтомами препарат не такий ефективний.

Препарат також відомий як «Авіган». «Ми дали «Авіган» від 70 до 80 особам, але, схоже, він не працює так добре, коли вірус вже розмножився», – пише видання Mainichi Shimbun.

Так самі обмеження були виявлені в дослідженнях за участю пацієнтів, які страждають на коронавірус, з використанням комбінації антиретровірусних препаратів лопінавір і ритонавір.

У 2016 році уряд Японії надав фавіпіравір для екстреної допомоги у боротьбі зі спалахом вірусу Ебола у Гвінеї.

Видання пише, що фавіпіравір повинен бути схвалений урядом для повномасштабного застосування на пацієнтах з Covid-19, бо спочатку він був призначений для лікування грипу.

Нагадаємо, нідерландські вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19.

У США 17 березня першим чотирьом волонтерам ввели вакцину від коронавірусу Covid-19, розроблену в рекордно короткий термін.