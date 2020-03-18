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    У світі

    У Туреччині зафіксована перша смерть від коронавірусу

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    <span>Померлий заразився коронавірусом від колеги, який повернувся з Китаю</span> - У Туреччині зафіксована перша смерть від коронавірусу
    Померлий заразився коронавірусом від колеги, який повернувся з Китаю

    Помер інфікований 89-річний чоловік

    У Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу Covid-2019.

    Про це з посиланням на міністра охорони здоров'я країни Фахреттіна Коджу пише агентство Anadolu.

    Помер інфікований 89-річний чоловік.

    «Він був заражений своїм працівником, який повернувся з поїздки в Китай», - уточнив Коджа.

    Загалом у Туреччині відомо по 98 випадків інфікування коронавірусом.

    До слова, в Італії вперше в Європі почнеться тестування на тваринах вакцини від коронавірусу.

    Як відомо, в Європі не залишилося країн без інфікованих коронавірусом.

    Нагадаємо, в Італії за добу від коронавірусної інфекції померли 345 осіб. За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бормана, всього в країні через спалах коронавірусустаном на 17 березня померли понад 2,5 тис. людей.

    В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

    Туреччина Міністерство охорони здоров'я Китай смерть коронавірус
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