У Туреччині зафіксована перша смерть від коронавірусу



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Померлий заразився коронавірусом від колеги, який повернувся з Китаю

Помер інфікований 89-річний чоловік

У Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу Covid-2019.

Про це з посиланням на міністра охорони здоров'я країни Фахреттіна Коджу пише агентство Anadolu.

Помер інфікований 89-річний чоловік.

«Він був заражений своїм працівником, який повернувся з поїздки в Китай», - уточнив Коджа.

Загалом у Туреччині відомо по 98 випадків інфікування коронавірусом.

До слова, в Італії вперше в Європі почнеться тестування на тваринах вакцини від коронавірусу.

Як відомо, в Європі не залишилося країн без інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, в Італії за добу від коронавірусної інфекції померли 345 осіб. За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бормана, всього в країні через спалах коронавірусустаном на 17 березня померли понад 2,5 тис. людей.

В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.