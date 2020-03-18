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    У світі

    Понад сотня смертей: Сovid-2019 охопив усі американські штати

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    У Сполучених Штатах на даний момент зареєстровано 5,359 тис. випадків захворювання на коронавірус - Понад сотня смертей: Сovid-2019 охопив усі американські штати
    У Сполучених Штатах на даний момент зареєстровано 5,359 тис. випадків захворювання на коронавірус

    Західна Вірджинія - останній штат США, в якому офіційно підтвердили випадок захворювання на новий коронавирус

    Коронавірус Сovid-2019 зафіксований в усіх 50 американських штатах і окрузі Колумбія, 100 людей померли.

    У вівторок під час пресконференції губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс оголосив про перший випадок зараження коронавірусом в штаті.

    За даними телеканалу CNN, в Сполучених Штатах на даний момент зареєстровано 5,359 тис. випадків захворювання і 100 смертей.

    Найвищі показники зараження коронавірусом як і раніше залишаються в штаті Нью-Йорк (1,374 тис. осіб), Вашингтон (914), Каліфорнія (509), Нью-Джерсі (267), Массачусетс (218) і Флорида (210 ).

    У 37 штатах США закриті державні школи.

    Напередодні у Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу Covid-2019.

    Як відомо, в Європі не залишилося країн без інфікованих коронавірусом.

    Нагадаємо, в Італії за добу від коронавірусної інфекції померли 345 осіб. За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бормана, всього в країні через спалах коронавірусустаном на 17 березня померли понад 2,5 тис. людей.

    В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

    здоров'я США медицина Нью-Йорк Колумбія Флорида Вашингтон коронавірус
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