Понад сотня смертей: Сovid-2019 охопив усі американські штати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Сполучених Штатах на даний момент зареєстровано 5,359 тис. випадків захворювання на коронавірус

Західна Вірджинія - останній штат США, в якому офіційно підтвердили випадок захворювання на новий коронавирус

Коронавірус Сovid-2019 зафіксований в усіх 50 американських штатах і окрузі Колумбія, 100 людей померли.

У вівторок під час пресконференції губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс оголосив про перший випадок зараження коронавірусом в штаті.

За даними телеканалу CNN, в Сполучених Штатах на даний момент зареєстровано 5,359 тис. випадків захворювання і 100 смертей.

Найвищі показники зараження коронавірусом як і раніше залишаються в штаті Нью-Йорк (1,374 тис. осіб), Вашингтон (914), Каліфорнія (509), Нью-Джерсі (267), Массачусетс (218) і Флорида (210 ).

У 37 штатах США закриті державні школи.

Напередодні у Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу Covid-2019.

Як відомо, в Європі не залишилося країн без інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, в Італії за добу від коронавірусної інфекції померли 345 осіб. За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бормана, всього в країні через спалах коронавірусустаном на 17 березня померли понад 2,5 тис. людей.

В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.