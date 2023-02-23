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В Ірані розбився гелікоптер із міністром спорту на борту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Ірані розбився гелікоптер із міністром спорту на борту
фото скріншот відео

Чиновника госпіталізовано

Сьогодні, 23 лютого, в Ірані зазнав катастрофи гелікоптер, на якому перебував міністр спорт країни Масуд Солтаніфар. Про це повідомляє «РІА новости»

Як зазначається у повідомленні, вертоліт з міністром спорту Ірану зазнав катастрофи на півдні країни. Наразі чиновника госпіталізовано, повідомляють місцеві ЗМІ. Інші деталі катастрофи наразі не відомі.

Міністр спорту Ірану Масуд Солтаніфар
Міністр спорту Ірану Масуд Солтаніфар

Раніше повідомлялося, що у Поморському воєводстві Польщі розбився приватний вертоліт. Загинув пілот. Раніше на півдні Італії розбився гелікоптер, внаслідок чого загинули всі семеро людей, що перебували на борту. Гелікоптер зник з радарів у сільській місцевості регіону Апулія – Кастельпагано-ді-Апрічена. Тож військово-повітряні сили та пожежна бригада влаштували пошуки авіасудна. 

Теги: спорт міністр Іран вертоліт гелікоптер пілот відео

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