В Ірані розбився гелікоптер із міністром спорту на борту

Чиновника госпіталізовано

Сьогодні, 23 лютого, в Ірані зазнав катастрофи гелікоптер, на якому перебував міністр спорт країни Масуд Солтаніфар. Про це повідомляє «РІА новости»

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Як зазначається у повідомленні, вертоліт з міністром спорту Ірану зазнав катастрофи на півдні країни. Наразі чиновника госпіталізовано, повідомляють місцеві ЗМІ. Інші деталі катастрофи наразі не відомі.

Міністр спорту Ірану Масуд Солтаніфар

Раніше повідомлялося, що у Поморському воєводстві Польщі розбився приватний вертоліт. Загинув пілот. Раніше на півдні Італії розбився гелікоптер, внаслідок чого загинули всі семеро людей, що перебували на борту. Гелікоптер зник з радарів у сільській місцевості регіону Апулія – Кастельпагано-ді-Апрічена. Тож військово-повітряні сили та пожежна бригада влаштували пошуки авіасудна.