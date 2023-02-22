Лукашенко зібрався до Ірану

Посол Ірану зі свого боку зазначив, що зараз відносини Білорусі та Ірану «історичний момент»

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, має намір у березні відвідати Тегеран з офіційним візитом. Про це він сказав після зустрічі з послом Ірану Саїдом Ярі, передає БЕЛТА.

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«Я абсолютно переконаний, що це буде вагома зустріч і перемовини в Ірані виведуть нас на новий рівень співпраці. Але головне – ми маємо не втратити цей момент і час, щоб налагодити відносини на більш високому рівні», – сказав Лукашенко.

Посол Ірану зі свого боку зазначив, що зараз відносини Білорусі та Ірану «історичний момент» і що під час візиту 2023 рік планують оголосити роком дружби Ірану та Білорусі.

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Раніше повідомлялося, що Іран за крок до створення ядерної зброї.

Також зазначалось, що до війни проти України РФ залучила елітну іранську армію.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.