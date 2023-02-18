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Іранські безпілотники атакували ізраїльський нафтовий танкер

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Іранські безпілотники атакували ізраїльський нафтовий танкер
Атаки зазнав танкер Campo Square
фото з відкритих джерел

Напад може свідчити про посилення загрозливих дій Ірану проти судноплавства в регіоні

Минулого тижня в Аравійському морі танкер, що належить міжнародній компанії, яку очолює ізраїльтянин, був атакований іранськими військовими кораблями і, ймовірно, безпілотниками-камікадзе. Про це повідомляє The Times of Israel.

Посилаючись на американського військового чиновника і регіональне військове джерело, BBC Persian повідомило, що в атаці на танкер Campo Square брали участь кілька іранських кораблів і, ймовірно, безпілотник Shahed 136, який Росія використовує під час свого вторгнення в Україну.

Зазначається, що атака не завдала значної шкоди кораблю. За даними ВВС, Campo Square – це корабель компанії Zodiac Maritime Company, що належить ізраїльському бізнесмену Еялю Оферу. У відповідь компанія Zodiac заявила, що танкер знаходиться в управлінні грецької компанії.

Військове джерело повідомило, що напад може свідчити про «посилення загрозливих дій Ірану проти судноплавства в регіоні».

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що працює над з'ясуванням цього питання.

Раніше повідомлялося, що США збили безпілотник іранського виробництва, який намагався зібрати розвідувальні дані над військовою базою на північному сході Сирії.

Теги: Ізраїль Іран безпілотник

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