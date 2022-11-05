Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Італії розбився гелікоптер: семеро загиблих

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Італії розбився гелікоптер: семеро загиблих
В Італії розбився гелікоптер: загинули всі, хто був на борту
фото з відкритих джерел

Серед загиблих – ціла сім'я словенських туристів

На півдні Італії розбився гелікоптер, внаслідок чого загинули всі семеро людей, що перебували на борту. Про це повідомляє Barrons.

Гелікоптер зник з радарів у сільській місцевості регіону Апулія – Кастельпагано-ді-Апрічена. Тож військово-повітряні сили та пожежна бригада влаштували пошуки авіасудна. 

Заступник очільника регіону Апулія Раффаеле П'ємонтезе згодом повідомив, що гелікоптер знайшли, і стало відомо, що всі семеро людей на борту загинули.

Серед загиблих опинилася і сім'я з чотирьох осіб зі Словенії, у тому числі – 13-річна дівчинка. Іншими жертвами стали місцевий лікар та двоє пілотів.

Видання уточнило, що гелікоптер прямував у межах щоденного рейсу між Фоджією в Апулії та островами Треміті біля узбережжя Італії, коли зіткнувся з поганою погодою.

Мер островів Пеппіно Калабрезе повідомив журналістам, що лікар в останню хвилину вирішив сісти на цей рейс, а не на пором «через погані умови на морі».

До слова, раніше російський військовий літак упав у Криму. За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватись.

Теги: авіакатастрофа Італія пором лікар гелікоптер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння та військової техніки РФ
Авіація ЗСУ завдала 22 удари по ворогу: як минув день на фронті
1 листопада, 18:45
Су-30, який вилетів з авіазаводу, впав на двоповерховий будинок
Розвідка розкрила деталі авіакатастрофи в Іркутську
24 жовтня, 21:06
Підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град»
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Соціум

В Італії розбився гелікоптер: семеро загиблих
В Італії розбився гелікоптер: семеро загиблих
У підпалі російського клубу підозрюється окупант, що воював в Україні (фото)
У підпалі російського клубу підозрюється окупант, що воював в Україні (фото)
Пожежа в російському клубі: кількість жертв зросла удвічі (відео)
Пожежа в російському клубі: кількість жертв зросла удвічі (відео)
У Литві прикордонники не пропустили вагони з російською символікою
У Литві прикордонники не пропустили вагони з російською символікою
У Польщі відкрилася виставка про Голодомор в Україні (фото)
У Польщі відкрилася виставка про Голодомор в Україні (фото)
Росія продовжить мобілізацію попри заяву Путіна – ISW
Росія продовжить мобілізацію попри заяву Путіна – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Китай вже не стримується у своїй «незацікавленості» у війні Росії в Україні
113K
Банкова назвала склад делегації для переговорів із Росією
76K
Радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини
75K
Засудження неонацизму: Росія проголосувала проти себе на Генеральній Асамблеї ООН (фото)
42K
5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
37K
Послання Путіну. У Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Сьогодні, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Сьогодні, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Вчора, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Вчора, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту