В Італії розбився гелікоптер: семеро загиблих

В Італії розбився гелікоптер: загинули всі, хто був на борту

Серед загиблих – ціла сім'я словенських туристів

На півдні Італії розбився гелікоптер, внаслідок чого загинули всі семеро людей, що перебували на борту. Про це повідомляє Barrons.

Гелікоптер зник з радарів у сільській місцевості регіону Апулія – Кастельпагано-ді-Апрічена. Тож військово-повітряні сили та пожежна бригада влаштували пошуки авіасудна.

Заступник очільника регіону Апулія Раффаеле П'ємонтезе згодом повідомив, що гелікоптер знайшли, і стало відомо, що всі семеро людей на борту загинули.

Серед загиблих опинилася і сім'я з чотирьох осіб зі Словенії, у тому числі – 13-річна дівчинка. Іншими жертвами стали місцевий лікар та двоє пілотів.

La tragedia nei cieli di Puglia. E’stato ritrovato il relitto dell’elicottero di Alidaunia,con a bordo 7 persone,precipitato a Castelpagano nei pressi di Apricena,Foggia.Deceduta una famiglia slovena,un medico del 118 e i 2 piloti. L’elicottero rientrava a Foggia dalle Tremiti. pic.twitter.com/e8bIpdHCgy — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) November 5, 2022

Видання уточнило, що гелікоптер прямував у межах щоденного рейсу між Фоджією в Апулії та островами Треміті біля узбережжя Італії, коли зіткнувся з поганою погодою.

Мер островів Пеппіно Калабрезе повідомив журналістам, що лікар в останню хвилину вирішив сісти на цей рейс, а не на пором «через погані умови на морі».

До слова, раніше російський військовий літак упав у Криму. За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватись.