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    У світі

    В Італії безхатькам пропонують безкоштовно перевірятися на Covid-19

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    Люди з негативним тестом отримають сертифікат на вступ до притулку - В Італії безхатькам пропонують безкоштовно перевірятися на Covid-19
    Люди з негативним тестом отримають сертифікат на вступ до притулку

    Тести робитимуть в клініці на площі Святого Петра

    Папа Римський Франциск пропонує безкоштовні тести на коронавірус для бідних і бездомних у Римі. Про це повідомляє Reuters.

    Архієпископ Ріно Фізікелла повідомив, що нині проводиться близько 50 тестів на коронавірус в день і таку тенденцію не планують перепиняти. Також відомо, що люди з негативним тестом отримають сертифікат на вступ до притулку, а ті, у кого позитивний тест, направляються на подальше лікування.

    Зазначається, що багато бездомних в Італії – це іноземці, у яких немає сімейного лікаря в національній системі охорони здоров'я. Італійці ж, які стали бездомними через економічні труднощі, часто занадто соромляться повертатися до своїх сімейних лікарів.

    Нагадаємо, що МОЗ повідомив, коли зникнуть черги на Covid-тестування.

    До слова, МОЗ заявив, що Україна не проводить масове тестування на Covid-19, бо це занадто дорого. 

    Крім того, МОЗ дозволив припиняти самоізоляцію без ПЛР-тесту.

    До відома, в Україні за минулу добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

    Теги: Папа Римський іноземці коронавірус
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