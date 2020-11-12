МОЗ повідомив, коли зникнуть черги на Covid-тестування

Використання ІФА-тестів на антиген дасть можливість людям не стояти в чергах і не чекати довго результатів

Степанов пообіцяв розвантажити ПЛР-лабораторії через три тижні

В Україні через три тижні планують розвантажити ПЛР-лабораторії за допомогою українських ІФА-тестів на антиген. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24.

За словами Степанова, використання ІФА-тестів на антиген допоможе розв’язувати питання з тестуванням на Covid-19: людям не доведеться більше стояти в чергах, щоб здати тест на коронавірус і потім довго чекати на результат.

«Наша стратегія тестування, окрім ПЛР-тестування, це ще швидкі тести на антиген, які ми зараз закуповуємо, і буквально в найближчі тижні масово запроваджуватимемо. У нас також є ІФА-тест на антиген, який суттєво зменшить навантаження на лабораторії», — розповів міністр.

Нагадаємо, що українські ІФА-тест-системи на антиген були розроблені вченими вітчизняної компанії «Діапроф-Мед».

На думку МОЗ, ці тест-системи зможуть стати альтернативою складному і дороговартісному ПЛР-тестуванню. Крім того, вони значно чутливіші та точніші, ніж експрес-тести на антиген.

До слова, МОЗ заявив, що Україна не проводить масове тестування на Covid-19, бо це занадто дорого.

До відома, в Україні за минулу добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.