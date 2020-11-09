МОЗ дозволив припиняти самоізоляцію без ПЛР-тесту

Якщо симптомів хвороби через 10 днів від початку захворювання нема, то людина вже одужує і не несе загрози іншим

Карантин можна припинити за відсутності клінічних проявів хвороби протягом трьох днів

Тепер в Україні можна буде припинити самоізоляцію, якщо через 10 днів з початку хвороби Covid-19 протягом трьох днів немає клінічних проявів коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

За його словами, необхідно не мати клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

«Тобто, наприклад, якщо у вас 1 листопада з’явилися симптоми коронавірусної хвороби, ви не робили ПЛР-тестування, перебуваєте вдома на самоізоляції. Потім через 10 днів, якщо симптомів немає, і ще рахуючи від цього три дні, ви можете припиняти самоізоляцію і лікарняний», – сказав Степанов.

Також карантин можна припинити за відсутності клінічних проявів хвороби протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня взяття зразків на тестування і при отриманні позитивного ПЛР-тесту.

«Наприклад, 1 листопада у вас з’явилися симптоми, у вас взяли відповідний мазок, зробили тест, він виявився позитивним. Так само відраховується 3 дні [після 10 дня від ПЛР-тесту] і за відсутності симптомів немає потреби робити лабораторне обстеження», – сказав міністр.

Ще один критерій: відсутність клінічних проявів хвороби ГРВІ за умови отримання негативного результату тестування методом ПЛР.

«За наявності хоча б одного з цих критеріїв, можна припиняти самоізоляцію. Всі три критерії є рівноцінними. Повторне тестування методом ПЛР для визначення наявності чи відсутності вірусу в організмі може проводитися не раніше, ніж через 10 днів від дати появи симптомів або отримання першого позитивного результату методом ПЛР. Але не обов’язковим є повторне тестування», – пояснив Степанов.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на Covid-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка 9 листопада.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.