Чому Україна не тестує населення як Словаччина? Пояснення МОЗ

За розрахунками МОЗ, для тестування 40 млн осіб необхідно 120 млрд гривень

Україна не проводить масове тестування на Covid-19 за прикладом Словаччини, оскільки це занадто дорого. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Що стосується масового тестування. На 40-мільйонну країну ввести масове тестування – це, ви собі просто уявіть. Якщо говорити про Словаччину, то вони залучили всіх без винятку військових, поліцейських, медичних працівників ... Крім того, експрес-тести в кращому випадку дають до 60% збігу з позитивними ПЛР-тестуваннями», – зазначив міністр.

Крім того, за його словами, закупівля 40 млн тестів коштує 120 млрд гривень.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна закупить близько 6 млн експрес-тестів.

«Для порівняння, Словаччина використала 1,3 млн тестів», – додав він.

Нагадаємо, що за 7-8 листопада Словаччина протестувала 2 млн осіб: 0,66 відсотка тестів – позитивні.

Крім того, Словаччина на кордоні тестуватиме українців на Covid-19.

До слова, 31 жовтня та 1 листопада Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадян. Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

Через захворювання на Covid-19 у Словаччині з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19. Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада.

У Словаччині проживає приблизно 5,5 мільйона осіб. Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб. У сусідній Чехії цей показник складає 1512,3, а в Німеччині - 182,1.

Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.

Крім того, другий етап тестування було проведено 7-8 листопада.