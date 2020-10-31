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    У світі

    В Італії зафіксували новий антирекорд за кількістю заражень Covid-19 за добу

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    <p>Добовий приріст нових інфікованих перевищив 31 тисячу</p> - В Італії зафіксували новий антирекорд за кількістю заражень Covid-19 за добу

    Добовий приріст нових інфікованих перевищив 31 тисячу

    Усього в Італії з початку епідемії зафіксували вже понад 647 тисяч випадків захворювання на коронавірус

    В Італії за останню добу Covid-19 виявили у 31 084 осіб, що стало новим антирекордом в країні з початку пандемії.

    Про це в п'ятницю ввечері, 30 жовтня, повідомляє агентство Ansa.

    Відзначається, що за останню добу від коронавірусу в Італії померли 199 осіб.

    Усього в Італії з початку епідемії зафіксували вже понад 647 тисяч випадків захворювання на Covid-19, з них більше 38 тисяч стали смертельними.

    У той же час одужали 283 567 осіб.

    Нагадаємо, Італія з 26 жовтня повернулася до жорсткого карантину через різке зростання захворюваності на коронавірус.

    Як повідомлялося, в Україні за добу, 29 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173  – померло від ускладнень (113).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      378729
    • Хворіють
      216662
    • Одужали
      155026
    • Померли
      7041

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.

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