В Італії зафіксували новий антирекорд за кількістю заражень Covid-19 за добу
Добовий приріст нових інфікованих перевищив 31 тисячу
Усього в Італії з початку епідемії зафіксували вже понад 647 тисяч випадків захворювання на коронавірус
В Італії за останню добу Covid-19 виявили у 31 084 осіб, що стало новим антирекордом в країні з початку пандемії.
Про це в п'ятницю ввечері, 30 жовтня, повідомляє агентство Ansa.
Відзначається, що за останню добу від коронавірусу в Італії померли 199 осіб.
Усього в Італії з початку епідемії зафіксували вже понад 647 тисяч випадків захворювання на Covid-19, з них більше 38 тисяч стали смертельними.
У той же час одужали 283 567 осіб.
Нагадаємо, Італія з 26 жовтня повернулася до жорсткого карантину через різке зростання захворюваності на коронавірус.
Як повідомлялося, в Україні за добу, 29 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173 – померло від ускладнень (113).
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Всього378729
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Хворіють216662
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Одужали155026
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Померли7041
Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.