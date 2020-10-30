У лікарнях Ужгорода «коронавірусні» ліжка заповнені на 90%

В Ужгороді медичні заклади зараз працюють на межі, але в місті готові до збільшення ліжкомісць для хворих на Covid-19

У місті Ужгород хворих на Covid-19 лікують у чотирьох медзакладах

В Ужгороді зросла кількість випадків Covid-19. Наразі лікарні міста заповнені хворими на коронавірус на 90%

Про це повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв.

«Я розумію, що в Ужгороді збільшилася кількість хворих на коронавірус. Десь це відбулося за рахунок виборів — працювали дільничні комісії, проводили засідання, здавали протоколи з регіонів, були черги в день голосування, проводилися партійні наради та зібрання. Це все теж частково призвело до збільшення кількості хворих», - зауважив мер.

Андріїв зазначив, що в Ужгороді заповнені 90% ліжок для хворих на коронавірус.

«У місті Ужгород хворих на Covid-19 лікують у чотирьох медзакладах міста: це Ужгородська міська клінічна лікарня, Обласна інфекційна лікарня, Центр легеневих хвороб та Закарпатська обласна лікарня імені Новака. Наразі ці лікарні заповнені хворими на 90%», – наголосив мер.

За його словами, в Ужгороді медичні заклади зараз працюють на межі, але в місті готові до збільшення ліжкомісць для хворих на Covid-19.

«Ми також розуміємо, що в Ужгороді лікуються хворі з-за меж міста. Фактично, Ужгород — це транзитне місто, кордони у нас працюють, люди, які їдуть за кордон, здають в Ужгороді тести і це теж впливає на статистику», - додав Андріїв.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 29 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173 – померло від ускладнень (113).

Коронавірус в Україні

Всього 378729

Хворіють 216662

Одужали 155026

Померли 7041

Копіювати код для вставки

Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.

Джерело: Укрінформ