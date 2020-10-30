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    Здоров'я

    У лікарнях Ужгорода «коронавірусні» ліжка заповнені на 90%

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    В Ужгороді медичні заклади зараз працюють на межі, але в місті готові до збільшення ліжкомісць для хворих на Covid-19 - У лікарнях Ужгорода «коронавірусні» ліжка заповнені на 90%
    В Ужгороді медичні заклади зараз працюють на межі, але в місті готові до збільшення ліжкомісць для хворих на Covid-19

    У місті Ужгород хворих на Covid-19 лікують у чотирьох медзакладах

    В Ужгороді зросла кількість випадків Covid-19. Наразі лікарні міста заповнені хворими на коронавірус на 90%

    Про це повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв.

    «Я розумію, що в Ужгороді збільшилася кількість хворих на коронавірус. Десь це відбулося за рахунок виборів — працювали дільничні комісії, проводили засідання, здавали протоколи з регіонів, були черги в день голосування, проводилися партійні наради та зібрання. Це все теж частково призвело до збільшення кількості хворих», - зауважив мер.

    Андріїв зазначив, що в Ужгороді заповнені 90% ліжок для хворих на коронавірус.

    «У місті Ужгород хворих на Covid-19 лікують у чотирьох медзакладах міста: це Ужгородська міська клінічна лікарня, Обласна інфекційна лікарня, Центр легеневих хвороб та Закарпатська обласна лікарня імені Новака. Наразі ці лікарні заповнені хворими на 90%»,  – наголосив мер.

    За його словами, в Ужгороді медичні заклади зараз працюють на межі, але в місті готові до збільшення ліжкомісць для хворих на Covid-19.

    «Ми також розуміємо, що в Ужгороді лікуються хворі з-за меж міста. Фактично, Ужгород — це транзитне місто, кордони у нас працюють, люди, які їдуть за кордон, здають в Ужгороді тести і це теж впливає на статистику», - додав Андріїв.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 29 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173  – померло від ускладнень (113).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      378729
    • Хворіють
      216662
    • Одужали
      155026
    • Померли
      7041

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.

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      Джерело: Укрінформ

      Закарпаття мер лікарня Ужгород коронавірус Богдан Андріїв
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