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    Соціум

    В Італії знайшли тіла семи загиблих внаслідок падіння вертольота

    На борту були іноземці - В Італії знайшли тіла семи загиблих внаслідок падіння вертольота
    На борту були іноземці
    фото з відкритих джерел

    Італійські рятувальники завершили пошуки жертв авіакатастрофи на півночі країни, де в гірській місцевості розбився вертоліт

    В Італії знайшли тіла семи людей, які загинули в результаті аварії гелікоптера, який два дні тому зник з екранів радарів під час негоди. Про це повідомляє Reuters.

    Гелікоптер вилетів у четвер, 9 червня, з Лукки в Тоскані та прямував до північного міста Тревізо, коли загубився над віддаленим гірським районом.

    «Рятувальники знайшли мертвими сімох людей, що були на борту гелікоптера. Четверо з них мають турецьке громадянство, двоє – ліванське, вони перебували у відрядженні в Італії. Також знайдено тіло італійського пілота», – повідомили в офісі префекта міста Модена.

    Турецькі бізнесмени працювали в Eczacibasi Consumer Products, дочірньому підприємстві великої турецької промислової групи Eczacibasi. Вони були присутні на ярмарку паперових технологій в Італії.

    Аварії зазнав вертоліт AW119 Koala виробництва оборонної групи Leonardo. Ймовірно, причиною авіакатастрофи стало погіршення погодних умов, але остаточні висновки зроблять слідчі.

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    Теги: росія окупанти війна вертоліт рятувальники Україна гелікоптер громадянство окупація #stoprussia
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    В Італії знайшли тіла семи загиблих внаслідок падіння вертольота