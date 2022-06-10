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    Соціум

    У Китаї винищувач впав на місто: є жертви

    Одна людина загинула, є поранені - У Китаї винищувач впав на місто: є жертви
    Одна людина загинула, є поранені
    фото з відкритих джерел

    Літак ВПС звалився на житловий квартал

    Китайський військовий літак впав у житловому кварталі в місті Сан'ян в центральному Китаї. В результаті події загинула щонайменше одна людина, є кілька поранених. Про це повідомляє CNN.

    Винищувач J-7 ВПС Народно-визвольної армії Китаю, що виконував навчальне завдання в провінції Хубей, розбився, пошкодивши кілька будинків. За офіційними даними, одна людина загинула, двоє отримали поранення.

    Пілот, який отримав легкі травми, успішно катапультувався з літака і зістрибнув з парашутом на землю. І пілот, і поранені мирні жителі були відправлені в лікарні.

    Аварія літака стала причиною пожежі відразу декількох будинків поблизу аеропорту Лаохекоу в місті Сян'ян провінції Хубей.

    За повідомленням державних ЗМІ, причина аварії ще з'ясовується, розпочато внутрішнє розслідування.

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    Теги: ЗМІ Китай літак аварія розслідування місто
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    У Китаї винищувач впав на місто: є жертви