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  4. В Ірані сталася масшабна аварія на залізниці: багато загиблих
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    Соціум

    В Ірані сталася масшабна аварія на залізниці: багато загиблих

    Із колії зійшли п'ять вагонів - В Ірані сталася масшабна аварія на залізниці: багато загиблих
    Із колії зійшли п'ять вагонів
    фото: isna.ir

    Поблизу станції міста Тебес, що в Ірані, потяг зійшов з колії

    У середу, 8 червня, близько 5 години ранку в Тегерані з колії зійшов пасажирський поїзд. Про це повідомляють іранські ЗМІ.

    На момент аварії в поїзді було 420 пасажирів, які прямували з міста Тебес до Єзда. Катастрофа сталася поблизу станції міста Тебес. Щонайменше 17 людей загинули, понад 50 пасажирів постраждали, стан п'яти з яких оцінюється як важкий.

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    В Ірані сталася масшабна аварія на залізниці: багато загиблих
    В Ірані сталася масшабна аварія на залізниці: багато загиблих
    В Ірані сталася масшабна аварія на залізниці: багато загиблих
    В Ірані сталася масшабна аварія на залізниці: багато загиблих

    За попередніми даними, із колії зійшли п'ять вагонів. Наразі група рятувальників намагається повернути їх у нормальний стан. Що саме стало причиною аварії, наразі невідомо.

    На місце події прибули 12 машин швидкої допомоги, спрямовано три санітарні вертольоти, рятувальні роботи тривають.

    Раніше у Німеччині у аварії на залізниці загинули українки.

    Біля словацького міста Врутки локомотив врізався в пасажирський потяг, постраждали десятки людей.

    Теги: росія окупанти катастрофа війна потяг аварія Україна окупація #stoprussia
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    В Ірані сталася масшабна аварія на залізниці: багато загиблих