Без допомоги партнерів Україна уже б обороняла Львів – радник Банкової

Ми тримаємо Україну, стабілізуємо макроекономічну ситуацію завдяки допомозі інших країн, зокрема США

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що західні партнери суттєво допомагають Україні у війні проти Росії. Як вважає радник, якби не підтримка Заходу, то Росія уже б дійшла до заходу України. Таку думку Арестович висловив у розмові з російським правозахисником та адвокатом Марком Фейгіним у суботу, 11 червня.

«Він (Захід – ред.) рятує нас і фінансово, і політично, і воєнному відношенні. Якби вони нам зараз не допомагали чи не допомогли до цього, мова, я підозрюю, йшла б уже про оборону Львова. Принаймні, точно про Правобережну Україну. Не тому, що ми боягузи, просто не було б чим оборонятися. Ми зараз тримаємо лінію фронту завдяки допомозі Заходу. Ми тримаємо Україну, стабілізуємо макроекономічну ситуацію завдяки допомозі Заходу, зокрема США. Ми дуже їй вдячні, оскільки, по суті, вони забезпечують зараз наше виживання і взагалі збереження нашої культури. Путін хоче знищити культуру, не просто країну», – сказав він.

Нагадаємо, партнери будуть постачати в Україну зброю західного зразка – ВВС.

Також радник Банкової пояснив, яка зброя допоможе звільнити територію України.

До слова, стало відомо, що в Україну прибули британські бронемашини.

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