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    У світі

    У Словаччині сталася масштабна залізнична аварія: понад 50 постраждалих

    Зіткнулися два потяги - У Словаччині сталася масштабна залізнична аварія: понад 50 постраждалих
    Зіткнулися два потяги
    фото: mukachevo.net

    Допомогу надавали 11 бригад екстреної медичної допомоги

    Біля словацького міста Врутки локомотив врізався в пасажирський потяг, постраждали десятки людей. Про це повідомляє Aktuality.

    «Наразі надзвичайні служби розбираються з залізничною аварією, яка сталася на лінії в напрямку Жиліна–Врутки. Після прибуття на місце події було виявлено, що локомотив зіткнувся з припаркованим пасажирським поїздом», – розповіла Катаріна Кріжанова з президії Пожежно-рятувального корпусу.

    Також на місце події прибули два евакуаційні автобуси. Причини аварії наразі з'ясовуються.
    На момент аварії в потязі було приблизно 100 осіб. Всього в результаті інциденту поранення дістали 50 осіб.

    Міністерство охорони здоров’я Словаччини повідомляє, що 11 бригад екстреної медичної допомоги на місці події надали допомогу та обстежили загалом 74 пацієнта, з яких 34 були доставлені до лікарень Мартіна, Жиліни, Ружомберока, Долного Кубіна та Поважської Бистриці.

    «Пасажири, яких ми лікували, під час аварії отримали переважно забої живота та грудної клітки, один із пацієнтів отримав простий перелом. Ми також надали допомогу одному з машиністів, який отримав струс мозку», – розповіли в Університетській лікарні Жиліни.

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    Теги: росія окупанти Словаччина війна потяг аварія Україна окупація #stoprussia
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    У Словаччині сталася масштабна залізнична аварія: понад 50 постраждалих