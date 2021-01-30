Появу «британського вірусу» зафіксовано в Узбекистані

Раніше в Ташкенті від Covid-19 помер віцепремʼєр

До Середньої Азії мутований вірус потрапив з ОАЕ

Нову мутацію коронавіруса, відому як «британський штам», виявлено в Узбекистані. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на начальника Служби санітарно-епідеміологічного благополуччя Узбекистану Баходіра Юсупалієва, вірус було виявлено у 10-річної дівчинки, яка 23 січня разом із сім'єю повернулася з Дубая.

«У 10-річної громадянки Узбекистану, яка прибула з ОАЕ, виявлено «британський штам» коронавірусу. Це перший випадок реєстрації даного типу Covid-19 на території країни», –сказав Юсупалієв.

За його словами, дівчинку направили до інфекційної лікарні, її стан задовільний. У решти членів сім'ї коронавірус не виявлено, вони на домашньому карантині.

В Узбекистані кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 становить 78672, одужали 77146 осіб, померла 621 людина. Перший випадок зараження коронавірусом у країні виявлено 15 березня 2020 року.

Як повідомлялося раніше, від ускладнень, повʼязаних з коронавірусом, у вересні помер віцепрем’єр Узбекистану Уктам Барноєв.