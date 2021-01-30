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    Появу «британського вірусу» зафіксовано в Узбекистані

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Раніше в Ташкенті від </span><span lang="uk-UA">Covid-19 </span><span lang="uk-UA">помер віцепремʼєр</span></p> - Появу «британського вірусу» зафіксовано в Узбекистані

    Раніше в Ташкенті від Covid-19 помер віцепремʼєр

    фото з відкритих джерел

    До Середньої Азії мутований вірус потрапив з ОАЕ

    Нову мутацію коронавіруса, відому як «британський штам», виявлено в Узбекистані. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на начальника Служби санітарно-епідеміологічного благополуччя Узбекистану Баходіра Юсупалієва, вірус було виявлено у 10-річної дівчинки, яка 23 січня разом із сім'єю повернулася з Дубая.

    «У 10-річної громадянки Узбекистану, яка прибула з ОАЕ, виявлено «британський штам» коронавірусу. Це перший випадок реєстрації даного типу Covid-19 на території країни», –сказав Юсупалієв.

    За його словами, дівчинку направили до інфекційної лікарні, її стан задовільний. У решти членів сім'ї коронавірус не виявлено, вони на домашньому карантині.

    В Узбекистані кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 становить 78672, одужали 77146 осіб, померла 621 людина. Перший випадок зараження коронавірусом у країні виявлено 15 березня 2020 року.

    Як повідомлялося раніше, від ускладнень, повʼязаних з коронавірусом, у вересні помер віцепрем’єр Узбекистану Уктам Барноєв.

    Теги: Узбекистан ОАЕ вірус коронавірус
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