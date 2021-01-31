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    У світі

    Японка 10 років зберігала тіло матері в морозилці заради квартири

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    Японка 10 років зберігала тіло матері в морозилці заради - Японка 10 років зберігала тіло матері в морозилці заради квартири
    Японка 10 років зберігала тіло матері в морозилці заради

    Час і причину смерті жінки встановити не вдалося

    В Японії жінка 10 років зберігала в морозильній камері тіло померлої матері зі страху бути виселеною зі зйомної квартири в центрі Токіо.

    Про це повідомляє Daily Star.

    Страшну знахідку випадково зробила прибиральниця, відкривши холодильник, після того, як 48-річна Юмі Ешіна з'їхала з квартири через несплату оренди.

    Уже в поліції Юмі розповіла, що її мати померла 10 років тому.

    Виявивши її мертвою, японка побоялася розповідати кому-небудь про те, що сталося, бо боялася, що в іншому випадку їй доведеться покинути квартиру, яку вона знімала з матір'ю роками.

    На зігнутому тілі матері не було виявлено ран і пошкоджень, які могли б свідчити про насильницьку смерть.

    Час і причину смерті жінки встановити так само не вдалося. Жінці на той момент було близько 60 років.

    Поліція заарештувала Юмі Ешіна 29 січня, розслідування інциденту триває.

    Теги: Японія смерть розслідування поліція жінка
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