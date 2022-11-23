В Єрусалимі прогриміли вибухи на автобусній станції: щонайменше 14 постраждалих (фото, відео)
Поліція перевіряє автовокзали та автобусні зупинки
У Єрусалимі пролунали вибухи на автобусній станції в районі Рамот. Багато людей постраждали.
Про це повідомляє місцеве видання newsru.co.il.
Загалом внаслідок двох вибухів було поранено не менше 14 осіб, з яких 11 внаслідок першого вибуху. Поранені доправлені у лікарні.
За попередньою інформацією, спрацював вибуховий пристрій, залишений у сумці. Поранені доправлені у лікарні.
Відомо, що перше повідомлення про вибух надійшло о 7:06, інцидент стався на автобусній зупинці на вулиці Шаарей Єрушалаїм. Шосе у вказаному районі заблоковане для проїзду транспорту.
Після, приблизно через пів години після першого вибуху, на перехресті Рамот в Єрусалимі пролунав ще один вибух. За уточненими даними, внаслідок першого вибуху поранено не менше десяти осіб, двоє з них у критичному стані.
Наразі поліція блокує автовокзали та автобусні зупинки. Ведеться пошук вибухових пристроїв.
Нагадаємо, раніше у Стамбулі сталося кілька терактів. Зокрема, вибухнула замінована машина.
Перед цим турецька поліція затримала людину, що залишила вибухівку в центрі Стамбула, у результаті чого шестеро людей загинуло і 81 особа зазнала поранення.
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