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В Єрусалимі прогриміли вибухи на автобусній станції: щонайменше 14 постраждалих (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В Єрусалимі прогриміли вибухи на автобусній станції: щонайменше 14 постраждалих (фото, відео)
Спрацював вибуховий пристрій, залишений у сумці 
фото з відкритих джерел

Поліція перевіряє автовокзали та автобусні зупинки 

У Єрусалимі пролунали вибухи на автобусній станції в районі Рамот. Багато людей постраждали. 
Про це повідомляє місцеве видання newsru.co.il. 

Загалом внаслідок двох вибухів було поранено не менше 14 осіб, з яких 11 внаслідок першого вибуху. Поранені доправлені у лікарні.

За попередньою інформацією, спрацював вибуховий пристрій, залишений у сумці. Поранені доправлені у лікарні.

В Єрусалимі прогриміли вибухи на автобусній станції: щонайменше 14 постраждалих (фото, відео) фото 1

Відомо, що перше повідомлення про вибух надійшло о 7:06, інцидент стався на автобусній зупинці на вулиці Шаарей Єрушалаїм. Шосе у вказаному районі заблоковане для проїзду транспорту.

Після, приблизно через пів години після першого вибуху, на перехресті Рамот в Єрусалимі пролунав ще один вибух. За уточненими даними, внаслідок першого вибуху поранено не менше десяти осіб, двоє з них у критичному стані.

Наразі поліція блокує автовокзали та автобусні зупинки. Ведеться пошук вибухових пристроїв. 

Нагадаємо, раніше у Стамбулі сталося кілька терактів. Зокрема, вибухнула замінована машина. 

Перед цим турецька поліція затримала людину, що залишила вибухівку в центрі Стамбула, у результаті чого шестеро людей загинуло і 81 особа зазнала поранення. 

Теги: вибух відео поліція Ізраїль теракт

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