В Єрусалимі прогриміли вибухи на автобусній станції: щонайменше 14 постраждалих (фото, відео)

Поліція перевіряє автовокзали та автобусні зупинки

У Єрусалимі пролунали вибухи на автобусній станції в районі Рамот. Багато людей постраждали.

Про це повідомляє місцеве видання newsru.co.il.

Загалом внаслідок двох вибухів було поранено не менше 14 осіб, з яких 11 внаслідок першого вибуху. Поранені доправлені у лікарні.

За попередньою інформацією, спрацював вибуховий пристрій, залишений у сумці. Поранені доправлені у лікарні.

Відомо, що перше повідомлення про вибух надійшло о 7:06, інцидент стався на автобусній зупинці на вулиці Шаарей Єрушалаїм. Шосе у вказаному районі заблоковане для проїзду транспорту.

Після, приблизно через пів години після першого вибуху, на перехресті Рамот в Єрусалимі пролунав ще один вибух. За уточненими даними, внаслідок першого вибуху поранено не менше десяти осіб, двоє з них у критичному стані.

Наразі поліція блокує автовокзали та автобусні зупинки. Ведеться пошук вибухових пристроїв.

Нагадаємо, раніше у Стамбулі сталося кілька терактів. Зокрема, вибухнула замінована машина.

Перед цим турецька поліція затримала людину, що залишила вибухівку в центрі Стамбула, у результаті чого шестеро людей загинуло і 81 особа зазнала поранення.