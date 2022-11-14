Вибух у Стамбулі: винуватця теракту затримано
Підозрюваною у теракті є жінка
Турецька поліція затримала людину, що залишила вибухівку в центрі Стамбула, у результаті чого шестеро людей загинуло і 81 особа зазнала поранення. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє Anadolu agency.
«Людина, яка залишила бомбу, що викликала вибух у неділю, на проспекті Істікляль у Стамбулі, заарештована поліцією», – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух. За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім.
За останніми даними, загинуло шестеро людей.
Серед постраждалих внаслідок вибуху у центрі Стамбула (Туреччина) громадян України нема.
Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями.
Головна прокуратура Стамбула призначила вісім прокурорів і двох заступників головного прокурора для розслідування вибуху на проспекті Істікляль.
Встановлено, що вибуховий пристрій залишила жінка.
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