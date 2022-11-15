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У Стамбулі новий теракт (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Стамбулі новий теракт (відео)
У Стамбулі, ймовірно, стався новий теракт
скріншот

Влада країни інформацію про теракт наразі не підтверджує

У Стамбулі вибухнула замінована машина. Про це повідомили місцеві ЗМІ. 

Подія трапилася пізно ввечері 15 жовтня в історичному центрі Стамбула. Там розташована велика частина визначних пам'яток та культурних цінностей турецької столиці.

Місцеві ЗМІ повідомляють про потужний вибух автомобіля у районі Фатіх. Журналісти класифікують вибух як теракт.

Також у мережі з'явилося відео вибуху.

Влада країни інформацію про теракт наразі не підтверджує. Про постраждалих також не повідомляється.

Нагадаємо, у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух.  За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім.

За останніми даними, загинуло шестеро людей, ще 81 особа отримала поранення.

Серед постраждалих внаслідок вибуху у центрі Стамбула (Туреччина) громадян України нема.

Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями.

Головна прокуратура Стамбула призначила вісім прокурорів і двох заступників головного прокурора для розслідування вибуху на проспекті Істікляль.

Встановлено, що вибуховий пристрій залишила жінка. 

Згодом стало відомо, що ймовірного винуватця теракту затримано.

Теги: Туреччина вибух теракт відео

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