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На ЗАЕС пролунало понад 10 потужних вибухів: чи є загроза безпеці 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На ЗАЕС пролунало понад 10 потужних вибухів: чи є загроза безпеці 
ЗАЕС від початку березня під контролем рашистів 
фото з відкритих джерел

Наразі пошкодження станції не є критичними  

Потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) вчора ввечері та сьогодні вранці, 20 листопада. Про це йдеться в звіті МАГАТЕ.

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає. Експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об’єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію та звітувати про неї. 

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що в найближчі тижні буде направлено місію з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі раніше заявив, що українські співробітники Запорізької АЕС працюють під незмінним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку станції.

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Теги: Запоріжжя АЕС МАГАТЕ

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