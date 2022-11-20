На ЗАЕС пролунало понад 10 потужних вибухів: чи є загроза безпеці 

Наразі пошкодження станції не є критичними

Потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) вчора ввечері та сьогодні вранці, 20 листопада. Про це йдеться в звіті МАГАТЕ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає. Експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об’єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію та звітувати про неї.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що в найближчі тижні буде направлено місію з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі раніше заявив, що українські співробітники Запорізької АЕС працюють під незмінним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку станції.