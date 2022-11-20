На ЗАЕС пролунало понад 10 потужних вибухів: чи є загроза безпеці
Наразі пошкодження станції не є критичними
Потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) вчора ввечері та сьогодні вранці, 20 листопада. Про це йдеться в звіті МАГАТЕ.
Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає. Експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об’єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію та звітувати про неї.
Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що в найближчі тижні буде направлено місію з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі раніше заявив, що українські співробітники Запорізької АЕС працюють під незмінним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку станції.
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