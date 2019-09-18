В НАТО обговорюють нові плани, як стримувати Росію



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Американський генерал розповів деталі зустрічі Військового комітету НАТО

Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Джозеф Данфорд розповів ЗМІ про деталі засідання Військового комітету НАТО, яке проходило в Любляні і завершилося 15 вересня.

Так, за словами американського генерала, в фокусі уваги була нова стратегія НАТО, яка була прийнята в травні цього року. В рамках зустрічі в Любляні очільники генеральних штабів країн-членів НАТО обговорили концепцію оборони і стримування в Альянсі, а також концепцію безпосереднього ведення воєнних операцій, повідомляє офіційний сайт міністерства оборони США.

За словами Данфорда, це дозволить країнам-членам НАТО проводити ефективніше військове будівництво із точки зору своїх зобов’язань по колективній обороні в рамках Альянсу.

Очільник генерального штабу США натякнув на те, що в фокусі уваги засідання в Любляні була Росія. Данфорд назвав дану країну супротивником, а також відзначив той факт, що конкурентні переваги Альянсу щодо РФ за останній час зменшилися, що і змусило прийняти відповідну стратегію навесні цього року.

До слова, 17 вересня два винищувачі F16 ВПС Бельгії перехопили чотири російські військові літаки в небі над Балтійським морем.